الكونغرس الأمريكي يؤيد إحالة ستيف بانون للقضاء الفيدرالي (فيديو)

وافق النواب الأمريكيون على إطلاق ملاحقات قضائية بتهمة عرقلة عمل الكونغرس ضد ستيف بانون الحليف المقرب للرئيس السابق دونالد ترمب، الذي يرفض المشاركة في التحقيقات في الاعتداء على الكابيتول.

وصوّت كل النواب الديمقراطيين الذين يبلغ عددهم 220 في المجلس، أمس الخميس، لصالح القرار الذي يقضي بأن يعهد إلى المدعين أمر النظر في اتهام بانون.

وكان المستشار السابق (67 عاما) أحد مهندسي الحملة الرئاسية لترمب في عام 2016، ويرى النواب أن إفادته أساسية لأنها يفترض أن تساعد في معرفة ما كان يفعله ترمب قبل الهجوم على الكونغرس وخلاله.

Steve Bannon could now face criminal prosecution for refusing to cooperate with a probe into the deadly Jan. 6 attack on the U.S. Capitol. Attorney General Merrick Garland will make the final decision on whether to prosecute https://t.co/yoZRRp50u6 pic.twitter.com/6NxNoxmWOX — Reuters (@Reuters) October 21, 2021

ويمكن أن تكشف الدور الذي لعبه ستيف بانون نفسه في تنظيم التمرد والجهود التي قد يكون بذلها للتنسيق مع ترمب ومساعديه.

وصوّت النواب لمصلحة إحالة بانون للنيابة الفدرالية لتبت مسألة اتهامه رسميا، وقال رئيس اللجنة الديمقراطي بيني تومسون إن “بانون يقف وحيدا في تحدّيه ولن ندافع عنه”.

وأضاف النائب الديمقراطي “لن نسمح لأي شخص بزعزعة مسار عملنا لأنه مهم جدا” لأنه يهدف إلى “جعل مستقبل الديمقراطية الأمريكية قويا وآمنا”.

"We won't take no for an answer." House January 6 committee holds Steve Bannon in contempt. pic.twitter.com/ugsrPn1EoS — USA TODAY (@USATODAY) October 20, 2021

ولا يشغل بانون أي منصب رسمي، منذ 6 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن يبدو أنه ناقش مسألة المظاهرة مع ترمب في الأيام التي سبقتها، حسب اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في دور الرئيس الجمهوري السابق في الهجوم.

ورغم استدعائه، لم يمثل ستيف بانون أمام البرلمانيين الأسبوع الماضي، ومع إحالته على مدعين فيدراليين للبت في اتهامه، قد تستغرق المعركة القانونية أشهرا أو سنوات، ما قد يقوض التحقيق.

ويشير عدد من أعضاء الكونغرس إلى تعليقات أدلى بها بانون على مدونته الصوتية (بودكاست) في الأيام التي سبقت التمرد وصباح اليوم الذي حدث فيه.

وقال بانون في هذه التعليقات “كل الجحيم سينفجر غدا، هذا ليس يوما خياليا بل مخصصا للتركيز بهوس، التركيز والتركيز”، وأضاف “نحن نقترب من الهدف مباشرة، هذه هي نقطة الهجوم التي أردناها دائما”.

Holding Steve Bannon in criminal contempt was an early test of our democracy’s recovery. Now, it is in the hands of the Department of Justice. To do justice. pic.twitter.com/isp9KkW121 — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) October 22, 2021

“على علم مسبق”

قالت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي “حسب معلومات منشورة، كان لدى بانون معرفة دقيقة بأحداث السادس من يناير قبل وقوعها، ولعب دورا مرتبطا بالهجوم بأشكال عدة وكان صريحا جدا في هذا الشأن”.

من جانبه، قال بانون إن محاميّ ترمب نصحوه بعدم المثول أمام اللجنة استنادا إلى حق الرؤساء في الإبقاء على سرية بعض الوثائق والمناقشات.

لكن لجنة التحقيق في مجلس النواب ترى أن هذه الحماية لا تنطبق على ترمب لأنه لم يعد رئيسا ولا على بانون.

وأيّد القرار 9 جمهوريين بينهم (ليز تشيني) نائبة رئيس لجنة التحقيق وأحد الأصوات المعارضة في حزبها لدونالد ترمب.

We have a duty to the Constitution & the country to find the truth of the #January6th attack.



Steve Bannon has information central to this investigation – but is defying a Congressional subpoena. That is why the House today held him in contempt of Congress on a bipartisan vote. pic.twitter.com/2ub8OcWBS3 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 21, 2021

وقالت ابنة نائب الرئيس السابق الجمهوري ديك تشيني إنها تعتقد أن ترمب “متورط شخصيا” في تخطيط وتنفيذ أعمال الشغب في الكابيتول التي أدت إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل.

وقالت لمجلس النواب إن “تصريحات بانون العلنية توضح أنه كان على علم مسبق بما سيحدث” وأضافت “لا بد أنه كان على علم وربما شارك في التخطيط لكل شيء حدث في ذلك اليوم”.

وأكدت أن “الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف ما كان يعرفه بانون وماذا فعل”.

وصرح النائب الجمهوري آدم كينزينغر الذي صوت أيضا لصالح القرار بأنه لا يشكك في ازدراء بانون باستدعائه ليدلي بإفادته، وقال “لا أحد -أكرر لا أحد- فوق القانون وعلينا أن نستمع لإفادته”.