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سياسة

اجتماع بين القيادة العسكرية والمدنية بالسودان.. وحمدوك: لا تراجع عن أهداف الثورة (فيديو)

21/10/2021-|آخر تحديث: 22/10/202112:45 AM (مكة المكرمة)

كشف مصدر حكومي لقناة الجزيرة مباشر عن عقد اجتماع مغلق بين رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن الأزمة في البلاد.

ويأتي الاجتماع بعد تطور الأحداث في البلاد وخروج حشود ضخمة من المتظاهرين في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الخميس، في احتجاجات لرفض الحكم العسكري مع تفاقم أزمة الانتقال المضطرب بالبلاد.

وقبل الاجتماع خرج حمدوك في مقطع مصور مسجل قال فيه إن خروج ملايين المتظاهرين أثبت تمسك الشعب السوداني بالتحول الديمقراطي.

وأوضح حمدوك “الملايين التي خرجت اليوم في القرى والمدن والأرياف أكدت تمسكها بالتحول المدني الديمقراطي وشعارات الثورة بالحرية والسلام والعدالة”.

وحيا الجماهير الذين أكدوا “تمسكهم بالتحول المدني الديموقراطي وشعار ثورة ديسمبر (حرية سلام وعدالة والمدنية خيار الشعب)”.

وأضاف “لقد قالت الجماهير إنه لا تراجع عن التحول المدني الديمقراطي، والالتزام بالسير في درب الحرية والديمقراطية، ولا مجال الردة عن ذلك”.

وتعهد حمدوك بـ”مواصلة العمل لاستكمال مؤسسات الانتقال وتحقيق أهداف الثورة”، موجها الشكر إلى قوات الشرطة لقيامها بحماية المظاهرات.

وتقاسم الجيش الحكم مع المدنيين في سلطة انتقالية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019 في انتفاضة شعبية بعد ثلاثة عقود في السلطة.

ومؤخرا تحالف ائتلاف من مجموعات متمردة وأحزاب سياسية مع الجيش، الذي اتهم الأحزاب المدنية بسوء الإدارة واحتكار السلطة، ويسعى إلى حل مجلس الوزراء.

وخرجت مظاهرة اليوم في ذكرى ثورة أكتوبر/تشرين الأول 1964 وسبقتها احتجاجات في الأحياء الصغيرة على مدى أيام.

وقدر عدد المشاركين بمئات الآلاف مما يجعلها أكبر مظاهرة خلال فترة الانتقال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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