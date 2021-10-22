إسماعيل هنية: نخوض معركة على أكثر من صعيد للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الجمعة، إن حركته “تخوض معركة على أكثر من صعيد من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب” بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان لهنية، ردا على مناشدة النائب خليل عطية عضو البرلمان الأردني لرئيس الحركة بشأن العمل للإفراج عن الأسرى الأردنيين والبالغ عددهم 21 أسيرا.

وقال هنية “نخوض معركة على أكثر من صعيد من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، بمن فيهم أسرى الأردن الشقيق”.

وأضاف “أجندة الصراع مفتوحة مع العدو من أجل تحقيق هذا الهدف عاجلا أم آجلا، ولن تتردد الحركة في تحمل المسؤولية راهنا ومستقبلا على هذا الصعيد”.

ردا على مناشدة النائب الأردني خليل عطية

هنــ ــية: نخوض معركة على أكثر من صعيد للإفراج عن الأسرى ولن نتردد في تحمل مسؤولياتناhttps://t.co/5WCFCryOWq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 22, 2021

ولفت هنية إلى أن “الفريق التفاوضي الذي يدير مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال هم من خيرة رجال الحركة، ويعرفون ما الذي يجب فعله من أجل التوصل لصفقة مشرفة، وبإسناد تام من كل أذرع الحركة في الداخل والخارج عبر فصول متتالية إلى أن يتحقق الهدف النهائي بتحرير أسرانا”.

وطالب رئيس حركة حماس “المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة بتحمل مسؤوليتها كاملة في وقف معاناة أسرانا، وكبح جماح السياسة العدوانية لمصلحة السجون الإسرائيلية”.

وشدد على أن حركته “لن تسمح بالاستفراد بأي فصيل داخل السجون”.

والأربعاء الماضي، دعا خليل عطية عضو البرلمان الأردني قادة حركة “حماس” بأن تشمل أي صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل “الإفراج عن الأسرى الأردنيين الـ 21”.

وتحتفظ “حماس” بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان تم أسرهم خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

ومؤخراً، كشفت حركة “حماس” أنها قّدمت لوسطاء إطارا لصفقة تبادل، لكنها لم تتلقّ رداً إيجابياً.

وقفتان تضامنا مع الأسرى المضربين

في السياق، شارك مئات الفلسطينيين، اليوم، في وقفتين شعبيتين تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ففي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، شارك مئات الفلسطينيين في مسيرة انطلقت من مسجد الحسين، وانتهت بوقفة على دوّار “ابن رشد” الحيوي وسط المدينة، تطالب بالإفراج عن الأسير المضرب مقداد القواسمة والأسرى المضربين.

فعالية أمام مقر الصليب الأحمر بغزة دعماً للأسرى في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/ZEzFbvFHMC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 22, 2021

"أطالب بالإفراج عن مقداد القــواسمي قبل ابني".. شاهد| والدة الصحفي المعتقل مصعب قفيشة تتحدث عن اعتقاله وتوجه عدة رسائل. pic.twitter.com/TtOF3fP8II — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 22, 2021

وفي كلمته خلال الوقفة طالب خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القيام “بواجبها وإصدار موقف تجاه ما يجري” بحق الأسرى المضربين.

وأضاف أن “الاحتلال يصر على تغذية الأسرى قسرا”، مشيرا إلى استمرار الأسرى المضربين في رفض المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية.

ووصف خضر المستشفيات التي ينقل إليها الأسرى المضربون بأنها “زنازين يصبح فيها الطبيب سجانا”.

بالصور | وقفة اسناد للأسرى المضربين عن الطعام في الخليل

تفاصيل: https://t.co/KeIrbKhidy pic.twitter.com/ND0AJZXnkh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 22, 2021

وشمالي الضفة، شهدت بلدة “عنبتا” شرق مدينة طولكرم، وقفة تضامن وإسناد للأسرى المضربين وخاصة الأسير علاء الأعرج.

خلال وقفة مع الأسير علاء الأعرج

الشيخ حسن يوسف: تحرير الأسرى قادم لا محالة وأسرى الاحتلال لن يروا النور إلا بحرية أسراناhttps://t.co/7YZqFMAYlh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 22, 2021

وفي كلمته خلال الوقفة، قال حسن يوسف القيادي في حركة “حماس” إن الأسرى “يواجهون سياسات عنصرية من دولة احتلالية عنصرية بكل مكوناتها”.

وأضاف أن “الوحدة بين الأسرى في أفضل تجلياتها”، معربا عن أمله بالإفراج عنهم.

في تصريح صحفي.. القيادي بحركة حــــمـــاس، حــسن يوســف: "نقول للأسرى إن حريتكم قريبة ومـقاومــتــكم التي تأسر جنود الاحتلال ستتكفل بتحريركم". pic.twitter.com/Z5TTIVnngs — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 22, 2021

وفي وقت سابق اليوم، أطلق إلس ديبوف مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس “نداء عاجلا” بشأن الأسيرين مقداد القواسمة وكايد الفسفوس حثّ فيه “السلطات والمعتقلين وممثليهم على إيجاد حل يجنب أي خسائر في الأرواح”.

وقال إن اللجنة تواصل “زيارة ومراقبة أوضاعهم عن كثب” مضيفا “لكل معتقل الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته”.

نادي الأسير: قوات القمع التابعة للاحتلال المدججة بالسلاح اقتحمت قسم (1) في سجن "جلبوع" الليلة الماضية واستمر الاقتحام حتّى فجر اليوم، حيث نفّذت خلاله عمليات تفتيش واسعة داخل القسم، واعتدت على الأسرى البالغ عددهم نحو (90) أسيرًا، وأقدمت إدارة السجن على قطع الماء والكهرباء عنهم. pic.twitter.com/ESTBWgcd4M — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 22, 2021

ووفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، يواصل 6 أسرى إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.

والأسرى المضربون هم: كايد الفسفوس، مضرب منذ 100 يوم، مقداد القواسمة (منذ 93 يوما)، علاء الأعرج (76 يوما)، هشام أبو هواش (67 يوما)، شادي أبو عكر (59 يوما)، عيّاد الهريمي (30 يوما).

مضرب منذ نحو 75 يومًا..

زوجة الأســ ــير المضرب عن الطعام "علاء الأعرج" تحذر من خطورة حالته الصحية، وتناشد كافة الجهات للمساندة. pic.twitter.com/g37SWjXlRs — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 22, 2021

والاعتقال الإداري حبس بأمر عسكري من دون توجيه لائحة اتهام ويمتد لستة شهور قابلة للتمديد.

وتعتقل إسرائيل إداريا نحو 520 أسيرا، من بين 4850 فلسطينيا في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني حتى نهاية سبتمبر/أيلول المنصرم.