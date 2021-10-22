أوقعوهم في كمين.. شبان فلسطينيون يثيرون الرعب في نفوس جنود الاحتلال (فيديو)

تمكن عدد من الشبان الفلسطينيين، اليوم الجمعة، من إيقاع عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بكمين خلال مواجهات شعبية، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي جرأة مجموعة من الشبان بالالتفاف خلف جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

#شاهد | الشبان يوقعون جنود الاحتــ ــلال في كمين خلال مواجهات كفر قدوم. pic.twitter.com/fZTURIndJF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 22, 2021

وبيّن الفيديو كيف هاجم الشبان الجنود بالحجارة ما تسبب بارتباك وخوف الجنود قبل أن يردوا على الشبان بإطلاق الرصاص.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد اشتيوي إن “مواجهات عنيفة اندلعت عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم الأسبوعية استخدم فيها الشبان الحجارة والزجاجات الفارغة فيما رد الجنود عليهم باستخدام الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط”.

وأضاف في بيان أن المواجهات أسفرت عن وقوع “3 إصابات بالرصاص المطاطي تلقت العلاج ميدانيا”.

وأوضح اشتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا كفر قدوم واعتلوا أسطح منازل المواطنين ونصبوا كمائن بهدف اعتقال الشبان إلا أنه تم كشفهم دون تسجيل اعتقالات.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال لا يزال يغلق شارعا في قرية كفر قدوم بالسواتر الترابية منذ أسبوع بهدف إعاقة وصول المواطنين إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون.

وتابع “يواصل جيش الاحتلال منع العشرات من المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المحاذية لمستعمرة (قدوميم) المقامة على أراضي القرية”.

ويُنظم الفلسطينيون مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة بما فيها القدس المحتلة يسكنون في 164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية.

ويشهد موسم قطف الزيتون في الضفة، سنويا، اعتداءات متكررة من المستوطنين على المزارعين يتخللها حرق وتقطيع الأشجار وسرقة المحصول ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم، بحسب مسؤولين فلسطينيين وسكان محليون.

كمين #كفر_قدوم

هكذا وقعت نخبة غانتس في فخ الكمين pic.twitter.com/ppU5UaNlen — أركــــــــــــــان (@ar2aan) October 22, 2021