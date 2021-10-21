أردوغان: تركيا ستسترد المال الذي دفعته لأمريكا لشراء طائرات إف-35

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده والولايات المتحدة تحرزان تقدما في المحادثات الخاصة ببيع مقاتلات إف-16 وإن أنقرة سوف تستعيد 1.4 مليار دولار دفعتها لشراء طائرات إف-35 التي مُنعت من الحصول عليها.

وأوضح أردوغان خلال حديث للصحفيين، اليوم الخميس، أنه “بعد إخراج تركيا من برنامج طائرات “إف-35″ سنسترد مليارا و400 مليون دولار بكل الأحوال، والمحادثات مع واشنطن متواصلة على مستوى دبلوماسي منخفض”.

وكان الرئيس التركي قد قال مطلع الأسبوع إن الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده طائرات إف-16 المقاتلة مقابل دفعة مقدمة سددتها للحصول على طائرات إف-35 الأكثر تطورا، التي منعت واشنطن أنقرة من الحصول عليها بعد شرائها منظومة دفاع صاروخي من روسيا.

وقالت واشنطن، التي فرضت في ديسمبر/كانون الأول عقوبات على صناعة الدفاع التركية، إنها لم تقدم أي عرض تمويل لحليفتها في حلف شمال الأطلسي.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أردوغان قوله إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن الخطوات المشتركة الواجب اتخاذها بخصوص مسألة “إف-35” خلال قمة العشرين في روما، قائلا إن تركيا لن تتنازل عن حقوقها.

وأشار أردوغان إلى لقاء سيجمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بنظيره الأمريكي لويد أوستن، حول مسألة استبعاد تركيا من مشروع مقاتلة إف-35.

تركيا واحدة من الدول التي شاركت في تطوير المقاتلة “إف-35” (رويترز)

وكانت وكالة رويترز ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن تركيا قدمت طلبا للولايات المتحدة لشراء 40 طائرة إف-16 مقاتلة من إنتاج لوكهيد مارتن ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية.

وعندما سُئل عن المحادثات المتعلقة بالقضية قال تانجو بيلجيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن تركيا والولايات المتحدة تبحثان إمكانية استخدام المال المدفوع لطائرات إف-35 لتمويل شراء أنقرة طائرات إف-16.

وأضاف “الخيارات سهلة بالنسبة لنا: إما العودة لبرنامج إف-35 والحصول على الطائرات أو سيعيدون أموالنا. في هذا الإطار فإن استخدام المال الذي دفعناه للطائرات إف-35 لتحديث طائرات إف-16 مطروح”.

وشهد التحالف القائم منذ عقود بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي توترا شديدا خلال السنوات الخمس الماضية بسبب خلافات بشأن سياسة كل منهما تجاه سوريا وشراء أنقرة لمنظومة إس-400 الصاروخية الروسية والتوتر في شرق البحر المتوسط وقضايا حقوق الإنسان في تركيا.