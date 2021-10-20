مهمة فضائية مشتركة بين إسرائيل والإمارات على سطح القمر

توقع إسرائيل والإمارات اليوم الأربعاء اتفاقا في مجال الفضاء يشمل إطلاقا مشتركا للمهمة الفضائية الإسرائيلية الثانية إلى القمر (التكوين 2) بحسب إعلام إسرائيلي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الخاصة إن وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية أوريت فاركاش هكوهين، سافرت أمس الثلاثاء إلى إمارة دبي بالإمارات في أول زيارة من نوعها تلتقي خلالها وزيرة التكنولوجيا المتقدمة الإماراتية سارة الأميري.

وستوقع الوزيرتان في معرض إكسبو أول اتفاق من نوعه بين البلدين في مجال الفضاء، بحسب الصحيفة.

ويقضي الاتفاق بتنفيذ مشاريع فضائية مشتركة بما في ذلك تطوير تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية وأنظمة أبحاث الفضاء – مثل الروبوتات والمركبات والأنظمة البصرية والبرامج التعليمية.

وقالت هكوهين عبر صفحتها على تويتر”بدء زيارة سياسية مهمة للغاية إلى دبي لتوقيع اتفاقية التعاون بين وكالة الفضاء الإسرائيلية ووكالة الفضاء الإماراتية”.

תחילתו של ביקור מדיני משמעותי ביותר בדובאי לחתימת הסכם שיתוף הפעולה בין סוכנות החלל הישראלית לבין סוכנות החלל של איחוד האמירויות.

ראיון לסוכנות הידיעות של איחוד האמירויות 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/ysRKwBx7kq — Orit Farkash Hacohen אורית פרקש הכהן (@FarkashOrit) October 19, 2021

وذكرت الصحيفة أن التوقيع المخطط له لا يتضمن فقط اتفاقية إطارية بين البلدين للتعاون بين وكالتي الفضاء، ولكن أيضا مذكرة تفاهم فيما يتعلق بمشاريع محددة يجري تنفيذها بالفعل منذ شهور.

وأضافت أن الاتفاق يشمل إطلاقا مشتركا لمهمة فضائية خاصة تهدف إلى الهبوط على سطح القمر في عام 2024 وتحمل اسم بريشيت 2 (التكوين 2) في إشارة إلى أول أسفار التوراة.

وفي 2019 أطلقت إسرائيل أول مهمة فضائية تحت اسم (بريشيت1) إلا أن المركبة تحطمت أثناء محاولتها الهبوط على القمر، لتفشل في أن تكون رابع دولة تحقق هذا النجاح بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين.

ونوهت يديعوت إلى أنه خلال المهمة المذكورة سيرفع علما إسرائيل والإمارات على سطح القمر.

والغرض من الرحلة هو هبوط مركبتين فضائيتين إحداهما على الجانب البعيد من القمر، ومن المفترض أن تدور المركبة الفضائية الأم حول القمر لمدة 5 سنوات تقريبا، وفق الصحيفة.

كما سيجري البلدان دراسة علمية مشتركة تستند إلى بيانات من القمر الصناعي الإسرائيلي الفرنسي فينوس، الذي أطلق إلى الفضاء في أغسطس/ آب 2017.

ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، ومنذ ذلك الوقت أبرم البلدان اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات.