مصر: ثمة تقدم في العلاقات مع تركيا نأمل البناء عليه

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الجمعة، إن هناك قدرا من التقدم في العلاقات مع تركيا نأمل أن يتم البناء عليه.

جاء ذلك بحسب مداخلة هاتفية للوزير مع قناة خاصة تعليقا عن تطورات العلاقات بين أنقرة والقاهرة في ضوء الجولة الاستكشافية الثانية بينهما.

كانت وزارة الخارجية التركية قد قالت في 8 سبتمبر/أيلول الماضي إن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية مع مصر أكدت رغبة البلدين في إحراز تقدم في قضايا محل نقاش وتطبيع العلاقات.

ووفق بيان مشترك لمصر وتركيا عقب تلك الجولة اتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم في الموضوعات محل النقاش والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وأضاف شكري في المداخلة الهاتفية إنّ الجولة الثانية تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مشيرا إلى وجود تقييم لأمور ثنائية وإقليمية.

وتابع الأمر لم يصل بعد للخطوة القادمة إنما هناك قدر من التقدم نأمل أن يتم البناء عليه، لافتًا أن الاتصالات لا تزال تسير على نفس الوتيرة لما تم في الجولة الأولى والثانية.

وكان شكري قد قال في 8 سبتمبر/أيلول الماضي في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأمريكية إن بلاده حريصة على إيجاد صيغة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا.

وعقدت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين في القاهرة في 5 و6 مايو/ أيار الماضي بناء على دعوة من الجانب المصري وفي ختامها صدر بيان مشترك وصف المحادثات بـالصريحة والمعمقة.

وخلال الأشهر الماضية صدرت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة كان أبرزها تصريح لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو حول إمكانية تفاوض البلدين على ترسيم حدودهما البحرية في شرق المتوسط.

وتلتها إشادة من وزير الإعلام المصري آنذاك أسامة هيكل بقرارات وتوجهات الحكومة التركية الأخيرة بشأن العلاقات مع القاهرة واصفا إياها بأنها بادرة طيبة.

تطبيع

كان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك قد قال في سبتمبر أيلول الماضي خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للجنة التنفيذية في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان إن العلاقات بين تركيا ومصر تشهد تطبيعا في الوقت الراهن.

وقال جليك: “نحن سعداء بهذا. مصر هي أحد الشركاء المهمين لبلدنا. في عام 2020 بلغ حجم التبادل التجاري 4.85 مليار دولار”.

وتابع “في الوقت نفسه، لدينا روابط تاريخية وعلاقات صداقة ومسؤوليات مفروضة علينا من البحر الأبيض المتوسط الذي نتشاركه”.

وأكد جليك، أن عقد الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا في أنقرة، يظهر التقدم مرحلة أخرى إلى الأمام.

وأشار إلى أن العلاقات بين تركيا ومصر تشهد تطبيعا في الوقت الراهن، لافتا إلى بدء محادثات ثنائية حول التطورات في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.