رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقى دعوة لزيارة الإمارات.. إليك التفاصيل

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، دعوة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لزيارة الإمارات، وفق مصدرين رسميين من البلدين.

وستكون هذه أول زيارة للإمارات يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي ضمن تكثيف متسارع ومعلن للروابط بين الدولتين منذ العام الماضي.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي عبر تويتر إن بينيت التقى في مكتبه بمدينة القدس السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل الخاجة ونظيره البحريني خالد الجلاهمة وبحثوا توسيع رقعة العلاقات.

وأضاف أن بينيت تلقى من آل الخاجة رسالة خطية خاصة بعثها بها محمد بن زايد احتوت على دعوة لبينيت لزيارة الإمارات، موجها الشكر إليه على هذه الدعوة، من دون تحديد موعد للقيام بها.

هذا وبحث رئيس الوزراء والسفيران خلال اللقاء توسيع رقعة العلاقات بين إسرائيل ودولتيهما وتعزيز التعاون الاقليمي واتفاقيات إبراهيم. وقال رئيس الوزراء بينيت: "كلما كانت العلاقات بين دولنا أقوى, كلما كان الأمن والاستقرار في المنطقة أقويان". — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 19, 2021

فيما قال آل الخاجة عبر تويتر “تشرفت بنقل تحيات القيادة الإماراتية وتسليم رسالة الشيخ محمد بن زايد لرئيس وزراء إسرائيل لزيارة الإمارات”.

وتابع أن “خطوات السلام تتواصل والعلاقات تزداد متانة من أجل شعبينا وأجيال المستقبل”.

היה לי הכבוד להעביר ברכות בשמה של הנהגת איחוד האמירויות, ולמסור מכתב הזמנה מהוד מעלתו השייח @MohamedBinZayed לראש ממשלת #ישראל @naftalibennett לביקור #באיחוד_האמירויות.

הצעדים לקראת #שלום נמשכים והיחסים מתחזקים למען עתיד עמינו והדורות הבאים. pic.twitter.com/81hYJvP1yH — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) October 19, 2021

وفي 14 من يوليو/تموز الماضي، افتتح آل الخاجة سفارة الإمارات في تل أبيب بعد نحو 5 شهور من أدائه اليمين القانونية.

فيما قدّم سفير البحرين لدى تل أبيب خالد يوسف الجلاهمة، في 14 من سبتمبر/أيلول الماضي، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي.

ومنتصف سبتمبر 2020، وقعت الإمارات والبحرين في واشنطن اتفاقيتين مع إسرائيل لتطبيع العلاقات معها.

وبجانب الإمارات والبحرين، وقع السودان والمغرب، العام الماضي أيضا، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتنضم الدول العربية الأربع إلى مصر والأردن من أصل 22 دولة عربية.

وأثار تسارع التطبيع الرسمي العربي مع إسرائيل غضبا شعبيا عربيا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ في أكثر من دولة عربية، ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة، وانتهاكاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني.