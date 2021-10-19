لأول مرة.. مناورة عسكرية مصرية سودانية تشمل مهام تأمين الحدود (صور)

أعلن الجيش المصري اليوم الثلاثاء انطلاق مناورة مع نظيره السوداني غربي مصر تشمل مهام تأمين الحدود لأول مرة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بانطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك (حارس الجنوب 1).

وأضاف “تجرى فعاليات التدريب حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية”.

وقال إن التدريب ينفذ لأول مرة بين الجانبين بمشاركة عناصر من حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود من دون ذكر عددها.

ووفق البيان، يتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق التجانس بين القوات بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة.

ويشمل التدريب إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التي تستخدم حديثًا في مجال حرس الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل.

وزاد البيان “يأتي التدريب لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية”.

ويكافح البلدان عادة عمليات تهريب وتسلل في حدودهما المشتركة، كما تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات منذ أشهر، إذ أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في الفشقة (شرق)، بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وهو ما تنفيه الخرطوم.