تقارير إعلامية: مصر تطلب من إسرائيل زيادة معدل التجارة وتل أبيب تتحرك (فيديو)

قالت قناة إسرائيلية رسمية مساء الإثنين إن القاهرة طلبت من تل أبيب زيادة معدل التجارة بين البلدين، بعد نحو شهر من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت.

وأفادت نشرة الأخبار الرئيسية اليومية للقناة بأن الطلب المصري جاء بعد لقاء بينيت مع السيسي واستئناف الطيران بين القاهرة وتل أبيب في 3 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

התחממות ביחסים: מצרים פנתה לישראל בבקשה להגדיל את הסחר בין המדינות בשורת תחומים. בעקבות הבקשה – שרת הכלכלה ברביבאי בוחנת הגדלה של מעבר ניצנה@AmichaiStein1 #חדשותהערב pic.twitter.com/SiHjKGRTT3 — כאן חדשות (@kann_news) October 18, 2021

وفي أعقاب الطلب المصري زارت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي الأسبوع الماضي معبر نيتسانا البري الحدودي بين مصر وإسرائيل تمهيدا لتوسيعه لاستيعاب أكبر كم من البضائع المنقولة بين البلدين، بحسب المصدر ذاته.

ولفتت إلى أن المصريين معنيين بزيادة حجم التصدير والاستيراد مع إسرائيل في عدة مجالات بينها الإسمنت والحديد والكيماويات وغيرها.

وقالت القناة إن باربيفاي ستجري خلال الأسابيع القادمة زيارة إلى القاهرة لبحث المزيد من مجالات التعاون بين إسرائيل ومصر.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل وصل خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري إلى 122.4 مليون دولار، مقارنة بـ92 مليون دولار العام الماضي، وفق تقرير نشرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي 13 سبتمبر الماضي التقى السيسي وبينيت في أول لقاء رسمي بمنتجع شرم الشيخ المصري.

ووصف بينيت اللقاء بـالمهم جدا والجيد للغاية وقال “وضعنا الأساس لتعميق الروابط وتعزيز مصالح بلادنا”.

يذكر أن مصر هي أول دولة عربية وقّعت معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979 لكن العلاقات ظلت على المستوى الرسمي وسط فتور ورفض شعبي.