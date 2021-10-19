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سياسة|إسبانيا

قبل وبعد.. مصور يوثق حجم الدمار الذي خلفه بركان “لابالما” (صور)

قالت السلطات إنه من غير المتوقع أن يتوقف ثوران البركان قريبا (رويترز)
18/10/2021-|آخر تحديث: 19/10/202101:01 AM (مكة المكرمة)

وثق المصور الإسباني أبيان سان غيل حجم الدمار الذي خلفه بركان “لابالما” على عدة مناطق في الجزيرة.

ونشر المصور على حسابه على تويتر صورة لإحدى المناطق الخضراء ثم صورة لها بعد أن قضى عليها البركان وحولها إلى رماد.

كما نشر المصور صورتين توضحان كيف دمر البركان عددا من المباني خلال عدة أيام فقط.

وقالت السلطات المحلية في جزر الكناري الإسبانية إنه لا توجد دلائل على قرب نهاية ثوران البركان “على الرغم من أن ذلك هو أكبر أماني الجميع”.

وقال المعهد الجغرافي الوطني الإسباني إنه تم رصد 42 حركة زلزالية وقعت في الجزيرة، أمس الأحد، بلغت شدة أقواها 4.3 درجة.

ودمرت الحمم البركانية أكثر من 1833 فدانا من الأراضي في لا بالما وقرابة ألفي مبنى منذ بدء ثوران البركان يوم 19 من سبتمبر/أيلول.

وتم إجلاء نحو 7000 من السكان من منازلهم في الجزيرة، التي يسكنها نحو 83 ألف نسمة والتي تمثل جزءا من أرخبيل جزر الكناري الواقع قبالة ساحل شمال غرب أفريقيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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Published On 26/9/2021
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