حماس للأسرى: القسام قادرة على إطلاق سراحكم (فيديو)

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يمكنهم أن يراهنوا على قدرة كتائب القسام في فرض قواعد جديدة يكونوا بموجبها أحرارا بين أهاليهم.

جاء ذلك في حديث للجزيرة مباشر تعقيبا على تصريح حماس أنها ستبذل كل الجهود للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

كتائب القسام للأسرى: اقترب موعد حريتكم.. مع الناطق باسم حركة #حماس فوزي برهوم pic.twitter.com/VCfUvbVjLd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2021

وبشأن التصعيد ضد الأسرى من قبل الاحتلال قال برهوم ” ليس جديدا على الاحتلال الاستفراد بالأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال سواء بالعزل الانفرادي أو التعذيب أو الاستهداف أو الإهمال الطبي أو الموت وبالتالي هذا شكل من أشكال العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن “الاحتلال لم ير مواقف رادعة من السلطة الفلسطينية كي يوقف هذا العدوان على الأسرى واستهداف أكثر من 5000 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال”.

وقال “هناك هرولة باتجاه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي الاحتلال مرتاح بشكل كبير جدا ولا يوجد من يقمع الاحتلال او يجبره على اتخاذ خطوات لرفع يده عن الأسرى سوي المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام”.

وأكد برهوم أن “حركة حماس وكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية حريصة على إيجاد معادلات وفرض قواعد اشتباك جديدة تستطيع من خلالها إجبار الاحتلال الاسرائيلي على انهاء معاناة الأسرى”.

وقال إن “جريمة الاعتقال الإداري جريمة كبيرة وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، والعزل الانفرادي للسجين لفترات طويله وتعذيب السجين هو جريمة ضد الإنسانية، ولكن غياب المؤسسات الحقوقية والدولية وعدم تدويل قضية الأسرى من قبل السلطة الفلسطينية جعل الاحتلال يتجرأ على الإنسان الفلسطيني وعلى 5000 أسير وأسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال”.

اعتقلوا خلال التنسيق الأمني

وردا على سؤال: ما الذي يجب أن تقوم به السلطة الفلسطينية؟ قال برهوم “هؤلاء الأسرى دفعوا ضريبة الدفاع عن الوطن ومنهم من أسر قبل قدوم السلطة الفلسطينية لأنه دفع الثمن غاليا حتى تأتي السلطة الفلسطينية تؤمن الشعب وتحافظ على الشعب وتحمي الأسير وتطلق سراحه”.

وأضاف “الأسرى راهنوا بشكل كبير على السلطة الفلسطينية على مدار 3 عقود لإطلاق سراحهم ولكن الذي جرى أن معظم الأسرى اعتقلوا من خلال قنوات التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي وهذه جريمة مركبة واستهداف مزدوج للأسرى”.

وتابع “لم تتوقف السلطة الفلسطينية عند حد التنسيق أو الصمت إنما قطعت رواتب الأسرى، حتى 2 من الأسرى الـ6 الذين صنعوا معجزة نفق الحرية مقطوعة رواتبهم ومخصصاتهم من قبل السلطة الفلسطينية، وبالتالي الأسير اليوم يراهن فقط على المقاومة الفلسطينية وعلى كتائب القسام بعد أن فقد الشعب الفلسطيني الأمل في السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح الأسرى وأيضا بعد أن فشل الرهان على المنظومة العربية على مستوى الزعماء في المنطقة لإطلاق سراح أسير فلسطيني واحد، وبعد أن فشل الرهان على المنظومة الدولية في نصرة هذه القضية العادلة والمقدسة”.

فشل كلوي ولا يستطيع الكلام.. الأسير الفلسطيني #هشام_أبو_هواش في خطر pic.twitter.com/XJbjRxmhrz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2021

وتابع “الأسرى اليوم أملهم في الله سبحانه وتعالى أولا ثم في قيادة المقاومة بإطلاق سراح أكبر عدد من رموز وعناوين الشعب الفلسطيني وأصحاب المحكوميات العالية وهذا واجبنا وهذا عهدنا مع الأسرى بإذن الله أن نطلق سراحهم ولا يمكن أن نضحي بأي أسير في سجون الاحتلال”.

مشكلة الاحتلال

وبشأن توقعه صفقة تبادل أسرى قريبا بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي قال برهوم “الأمر مرهون بسلوك الاحتلال فهو لديه اليوم حكومة هشة لا تجرؤ على اتخاذ قرار، وهناك إخضاع لقضية الأسرى والصفقة لمناكفات حزبية داخل الكيان الصهيوني، وليس هناك من صناع قرار من يستطيعون اتخاذ قرار جريء بإبرام صفقة مع كتائب القسام وحركة حماس ومع المقاومة الفلسطينية”.

وأضاف “المشكلة عند الاحتلال الذي لا يريد أن يدفع الثمن ولا يريد أن يتعاطى بشكل سريع، في صفقة وفاء الأحرار استمرت المفاوضات أكثر من 5 سنوات ونصف والاحتلال كان يراهن فيها على الفتور وانكسار عزيمة وإرادة المقاومة، وكان يراهن على الوقت لكشف مكان شاليط ثم يبدأ في سلسلة من الضغوطات يستطيع من خلالها أن يأخذ شاليط”.

وتابع “في النهاية وبعد معركة عسكرية وأمنية وسياسية كانت الغلبة والنصر لكتائب القسام التي أجبرت الاحتلال على إطلاق سراح 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال وبالتالي الذي يستطيع أن يسرع في إطلاق سراح الأسرى أو إبرام صفقة هو الاحتلال، إذا كان يراهن على الوقت فهو واهم وإذا كان يراهن على كسر إرادة كتائب القسام فهو واهم وإذا كان يراهن على أي متغيرات محلية أو إقليمية فهو واهم”.

بشروطنا

وعن الثمن الذي طلبته المقاومة في صفقة التبادل قال برهوم “نحن نطلب أمورا عادلة ونريد صفقة مشرفة بموجبها يتم إطلاق سراح أكبر عدد، لأن الرهان على صفقة تبادل للأسرى لأن السلطة الفلسطينية لا تبذل جهدا لإطلاق سراح أي أسير، وكذلك المنظومة الإقليمية والمنظومة الدولية، وبالتالي ليس لدينا سبيل أو طريق أو مسار سوى مسار الضغط على الاحتلال وفرض شروط المقاومة وحركة حماس وكتائب القسام على الاحتلال كي نكسب هذه الجولة بإطلاق سراح أكبر عدد من أسرانا البواسل.

وعند سؤاله عن العدد قال برهوم “هناك جهات ذات اختصاص في كتائب القسام وحركة حماس تدير هذه المعركة مع الاحتلال والأمر مرهون بكيفية إدارتهم لهذه المعركة العسكرية والأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي، هذه الجهات هي التي تحدد وتعرف كيف تدير هذا الملف ونحن لا نتحدث عن أي تفاصيل في وسائل الإعلام”.

وختم برهوم حديثه بقوله “بشروطنا والضغط على الاحتلال وصلابتنا نستطيع أن نقول لأسرانا بإمكانكم أن تراهنوا على حكمة وقوة وقدرة كتائب القسام في فرض قواعد جديدة على الاحتلال بموجبها تكونوا أحرار بين أهلكم وعوائلكم وذويكم بإذن الله”.

صفقة جديدة

كانت حركة حماس قد أكدت أنها ستبذل كل الجهود للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الإفراج عن “جنود الاحتلال المأسورين في غزة لن يكون له ثمن سوى الإفراج عن أسرانا”.

وقالت الحركة إن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات المقاومة ولن يهدأ لنا بال حتى ينال أسرانا الحرية”

وأضافت إنها “على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إجبار الاحتلال وإرغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة التي لا بد له من تلبيتها والتعاطي معها”.

ودعت الحركة حكومة الاحتلال إلى أن توقف تهربها وتصارح جمهورها بأن صفقة التبادل هي الوحيدة التي يمكن أن تعيد الجنود المأسورين في غزة.

وقالت “حماس إن “كتائب القسام سجلت نصرا كبيرا في المعركة الأمنية منذ أسر الجندي الصهيوني والاحتفاظ به لأكثر من 5 سنوات وصولا لتفاصيل عملية التسليم، وهو ما أربك منظومة أجهزة الاحتلال الأمنية ”.