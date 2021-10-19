بينها أمريكا.. تركيا تستدعي سفراء 10 دول لمطالبتهم بالإفراج عن “كافالا”

استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء 10 دول لدى أنقرة بسبب بيان حول عثمان كافالا، المحبوس في تركيا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزارة الخارجية استدعت سفراء كل من الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا.

ونشرت سفارات الدول المذكورة لدى أنقرة بيانًا أمس الإثنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن القضية المستمرة بحق كافالا “تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا”، داعية إلى الإفراج عنه.

As of today, Osman Kavala has been detained for four years. His ongoing case has cast a shadow over democracy and rule of law in Turkey. Today, the United States together with 🇩🇪🇫🇷🇳🇿🇨🇦🇫🇮🇸🇪🇳🇴🇩🇰call for his release! See our full statement here: https://t.co/fCs5Lk5BCW pic.twitter.com/eyOq1loSM3 — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 18, 2021

ومن المنتظر أن يصل السفراء المعنيون إلى مقر الخارجية التركية، صباح الثلاثاء.

يذكر أن كافالا مسجون في تركيا منذ 4 سنوات من دون صدور حكم بحقه رغم مطالبات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه.

وبرئت ساحة كافالا العام الماضي من اتهامات تتصل بأحداث ميدان تقسيم عام 2013، لكن أُلغي الحكم هذا العام ودمجت الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بمحاولة انقلاب 2016.

وقالت السفارات في البيان “إن استمرار تأخير محاكمته، بما يتضمن دمج قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة سابقة، يلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي”.

وأضافت “بالنظر إلى أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بشأن هذا الأمر، فإننا نطالب تركيا بالإفراج العاجل عنه”.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ردا على ذلك إن تركيا دولة قانون تنعم بالديمقراطية.

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir.

Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir. https://t.co/eJ8K84vq7u — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 18, 2021

وأضاف قائلا على تويتر “قيام سفراء بتقديم توصية واقتراح على القضاء في قضية قائمة أمر غير مقبول”.

ومضى قائلا “إن توصيتكم واقتراحكم يلقي بظلال من الشك على فهمكم للقانون والديمقراطية”.

وقال وزير العدل عبد الحميد غول “الدبلوماسيون ملزمون باحترام قانون الدولة التي يُقبلون فيها. وفقًا لدستورنا ليس من واجب أي سفير تقديم التوصيات والاقتراحات إلى محاكمنا. هذا الجهل بالحدود هو الذي يلقي بظلاله على سيادة القانون”.

Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 18, 2021

كان المجلس الأوربي قد قال إنه سيبدأ إجراءات تتعلق بتجاوزات من جانب تركيا إن لم تفرج عن كافالا.

وستعقد الجلسة القادمة في قضية كافالا الذي نفى جميع التهم عنه ويحاكَم مع آخرين في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.