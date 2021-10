بينها أمريكا.. تركيا تستدعي سفراء 10 دول لمطالبتهم بالإفراج عن “كافالا”

استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء 10 دول لدى أنقرة بسبب بيان حول عثمان كافالا، المحبوس في تركيا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزارة الخارجية استدعت سفراء كل من الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا.

ونشرت سفارات الدول المذكورة لدى أنقرة بيانًا أمس الإثنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن القضية المستمرة بحق كافالا “تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا”، داعية إلى الإفراج عنه.

As of today, Osman Kavala has been detained for four years. His ongoing case has cast a shadow over democracy and rule of law in Turkey.

Today, the United States together with 🇩🇪🇫🇷🇳🇿🇨🇦🇫🇮🇸🇪🇳🇴🇩🇰call for his release! See our full statement here: https://t.co/fCs5Lk5BCW pic.twitter.com/eyOq1loSM3

— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 18, 2021