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سياسة|تركيا

تعرف على أبرز إنجازاته.. وفاة رائد صناعة الطائرات المسيرة التركية أوزدمير بيرقدار

أوزدمير بيرقدار مع نجله سلجوق في مصانع شركة بايكار (منصات التواصل)
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202103:13 PM (مكة المكرمة)

توفي اليوم الإثنين عن عمر 72 عاما رائد صناعة الطائرات المسيرة التركية رجل الأعمال المهندس أوزدمير بيرقدار.

وُلد بيرقدار في قرية غاريبتشي في منطقة ساريير باسطنبول عام 1949 لوالده الصياد لوتفي ريس، الذي كان في الأصل من منطقة سورميني في مقاطعة طرابزون.

تخرج بيرقدار من مدرسة كاباتاش الثانوية وواصل تعليمه العالي في جامعة إسطنبول التقنية عام 1967 في قسم الهندسة الميكانيكية وتخرج بتفوق عام 1972.

عمل بيرقدار بعد تخرجه مساعد باحث لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات، لمدة عامين وأكمل درجة الماجستير مع التركيز على محركات الاحتراق الداخلي.

عند الانتهاء من تعليمه الرسمي عمل مديراً فنياً خلال مرحلة النمو في القطاع الصناعي في تركيا حيث تم بناء العديد من الاستثمارات والمصانع الجديدة، من بينها Burdur Traktör و Istanbul Segman وUzel وغيرها.

تزوج من كانان بيرقدار وأنجب منها 3 أبناء حالوق وسلجوق وأحمد.

في عام 1984 أنشأ بيرقدار شركة Bayraktar Baykar Makina من أجل المساهمة في جهود الدولة التركية للحد من استيراد السيارات.

لعب بيرقدار دورًا رائدًا في إنجاز وتطوير تقنية الطائرات المسيرة، كما كان له دور نشط ورائد في تنفيذ هذه المشاريع من مرحلة التصميم إلى مرحلة النماذج الأولية، ومن مرحلة التصنيع إلى التخطيط للاستثمار.

كرس الجزء الأكبر من حياته على مدار العشرين عامًا الماضية أمام جهاز الكمبيوتر في مكان عمله لتحقيق استقلال تركيا. وكانت مرافق شركة بايكار بمثابة منزله بسبب الإحساس بالمسؤولية الذي شعر به تجاه بلده، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

أصبحت Bayraktar Mini UAV أول طائرة مسيرة طورتها بايكار للقوات الجوية التركية، وقاد بيرقدار البحث والتطوير الذي تم تنفيذه جنبًا إلى جنب مع الجيش التركي في جنوب شرقي الأناضول بين عامي 2005 و 2009.

وفي عام 2014 تم تدشين الطائرة المسيرة بيرقدار TB2، وفي العام الحالي تم تدشين الطائرة المسيرة بيرقدار أكنجي.

وتمتلك تركيا 4 أنواع من الطائرات المقاتلة المسيرة، 2 منها تنتجهما شركة بايكار، والأخريان تنتجهما مؤسسة الصناعات الجوية والفضائية التركية.

ونعى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بيرقدار عبر حسابه على تويتر قائلا “فقدت تركيا قيمة كبيرة، رجل صناعي ورجل أعمال ، لديه أحلام فريدة لأمته ويسعده تحقيق الكثير منها ، ذهب إلى رحمة الله أخينا الأكبر. كانت حياتك تحديا للصعوبات. قد يكون مكانك الجنة يا أخي أوزدمير!”

حصل أوزدمير بيرقدار على وسام كاراباخ من قبل رئيس أذربيجان إلهام علييف هذا العام 2021 لمساهمته في تحرير كاراباخ من احتلال أرمينيا بواسطة طائرات بيرقدار المسيرة التي طورتها شركته.

المصدر : الجزيرة مباشر

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