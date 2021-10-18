تعرف على أبرز إنجازاته.. وفاة رائد صناعة الطائرات المسيرة التركية أوزدمير بيرقدار

توفي اليوم الإثنين عن عمر 72 عاما رائد صناعة الطائرات المسيرة التركية رجل الأعمال المهندس أوزدمير بيرقدار.

وُلد بيرقدار في قرية غاريبتشي في منطقة ساريير باسطنبول عام 1949 لوالده الصياد لوتفي ريس، الذي كان في الأصل من منطقة سورميني في مقاطعة طرابزون.

Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü.. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti.. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn O'ndan geldik O'na döneceğiz..https://t.co/E1yyyOW8Ip pic.twitter.com/aeXh8v44Vc — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 18, 2021

تخرج بيرقدار من مدرسة كاباتاش الثانوية وواصل تعليمه العالي في جامعة إسطنبول التقنية عام 1967 في قسم الهندسة الميكانيكية وتخرج بتفوق عام 1972.

عمل بيرقدار بعد تخرجه مساعد باحث لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات، لمدة عامين وأكمل درجة الماجستير مع التركيز على محركات الاحتراق الداخلي.

عند الانتهاء من تعليمه الرسمي عمل مديراً فنياً خلال مرحلة النمو في القطاع الصناعي في تركيا حيث تم بناء العديد من الاستثمارات والمصانع الجديدة، من بينها Burdur Traktör و Istanbul Segman وUzel وغيرها.

تزوج من كانان بيرقدار وأنجب منها 3 أبناء حالوق وسلجوق وأحمد.

في عام 1984 أنشأ بيرقدار شركة Bayraktar Baykar Makina من أجل المساهمة في جهود الدولة التركية للحد من استيراد السيارات.

انتقل الى رحمة الله أوزدمير بيرقدار، والد وملهم مهندسي الطائرات سلجوق وخلوق بيرقدار. هذه نبذة عن حياة الفقيد:

هو مؤسس الحركة الوطنية للتكنولوجيا، كان يجتمع سرا مع المرحوم نجم الدين أربكان لوضع أسس التكنولوجيا الصناعية الدفاعية لتركيا (كما تبينه الصور) pic.twitter.com/GkJFqlPkyS — Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) October 18, 2021

لعب بيرقدار دورًا رائدًا في إنجاز وتطوير تقنية الطائرات المسيرة، كما كان له دور نشط ورائد في تنفيذ هذه المشاريع من مرحلة التصميم إلى مرحلة النماذج الأولية، ومن مرحلة التصنيع إلى التخطيط للاستثمار.

كرس الجزء الأكبر من حياته على مدار العشرين عامًا الماضية أمام جهاز الكمبيوتر في مكان عمله لتحقيق استقلال تركيا. وكانت مرافق شركة بايكار بمثابة منزله بسبب الإحساس بالمسؤولية الذي شعر به تجاه بلده، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

أصبحت Bayraktar Mini UAV أول طائرة مسيرة طورتها بايكار للقوات الجوية التركية، وقاد بيرقدار البحث والتطوير الذي تم تنفيذه جنبًا إلى جنب مع الجيش التركي في جنوب شرقي الأناضول بين عامي 2005 و 2009.

وفي عام 2014 تم تدشين الطائرة المسيرة بيرقدار TB2، وفي العام الحالي تم تدشين الطائرة المسيرة بيرقدار أكنجي.

لم يخضع للمضايقات ولم يستسلم للظلم واستمر في التصميم والبحث وعلم والهم ابناه ذلك وأورثهم الاخلاص والمثابرة والعمل الجاد فمات فكانوا له خير خلف، وترك مسيرات "بيرقدار" خير شاهد على كل قطرة عرق بذلها في سبيل هذا الوطن، رحمه الله وأسكنه فردوس جنته. pic.twitter.com/0ORbs9bK5t — Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) October 18, 2021

وتمتلك تركيا 4 أنواع من الطائرات المقاتلة المسيرة، 2 منها تنتجهما شركة بايكار، والأخريان تنتجهما مؤسسة الصناعات الجوية والفضائية التركية.

ونعى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بيرقدار عبر حسابه على تويتر قائلا “فقدت تركيا قيمة كبيرة، رجل صناعي ورجل أعمال ، لديه أحلام فريدة لأمته ويسعده تحقيق الكثير منها ، ذهب إلى رحمة الله أخينا الأكبر. كانت حياتك تحديا للصعوبات. قد يكون مكانك الجنة يا أخي أوزدمير!”

Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Milleti için eşsiz hayalleri olan ve bunların birçoğunu gerçekleştirme bahtiyarlığına eren sanayici, girişimci Özdemir Bayraktar ağabeyimiz Hakk’ın rahmetine yürüdü.

Hayatın, zorluklara bir meydan okumaydı. Mekânın Cennet olsun Özdemir ağabey! pic.twitter.com/VSCNiafUnh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2021

حصل أوزدمير بيرقدار على وسام كاراباخ من قبل رئيس أذربيجان إلهام علييف هذا العام 2021 لمساهمته في تحرير كاراباخ من احتلال أرمينيا بواسطة طائرات بيرقدار المسيرة التي طورتها شركته.