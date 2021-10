مصرع العشرات في جنوب غربي الهند بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية (فيديو)

لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم في ولاية (كيرالا) بجنوب غربي الهند بسبب فيضانات وانزلاقات أرضية تسببت بها الأمطار الغزيرة.

وقال مسؤولون إنه تم العثور على 24 جثة على الأقل في الولاية التي عزلتها الأمطار الغزيرة، كما ارتفع منسوب المياه في عدة أنهار بالولاية لتغمر الأراضي والطرق المحيطة بها.

وقال بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرالا إنه تم إجلاء آلاف االناس وإقامة ما لا يقل عن 100 مخيم إغاثة، لكن لم يستطع المسؤولون تحديد عدد المفقودين.

واستدعت السلطات قوات الجيش للمساعدة في عمليات إنقاذ السكان ونقل إمدادات الطوارئ والإغاثة.

وقالت لجنة إدارة الكوارث في كيرالا في بيان إن من المتوقع استمرار هطول الأمطار في جميع أنحاء الولاية، على الرغم من سحب التحذيرات المتعلقة بالطقس في العديد من المناطق.

