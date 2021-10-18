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سياسة|سوريا

روث الحيوانات.. وسيلة بديلة للتدفئة في الشمال السوري (فيديو)

"روث" الحيوانات أصبح الخيار الوحيد للوقاية من البرد، لعدم قدرتهم على شراء بدائل أخرى (الجزيرة مباشر)
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202109:21 PM (مكة المكرمة)

لم يجد النازحون في مخيمات إدلب في شمالي سوريا سوى “روث” الحيوانات لاستخدامه مصدراً للتدفئة في فصل الشتاء ولاستخدامه لطهي وإعداد الطعام.

ورصدت كاميرا قناة (الجزيرة مباشر) الأوضاع المأساوية التي يعشيها النازحون في تلك المخيمات بسبب الارتفاع المستمر في أسعار مواد التدفئة.

ويعاني سكان المخيمات من ندرة في الحصول على الأخشاب والحطب لاستخدامها مصدراً للتدفئة.

ويقوم بعض السكان بجمع روث الحيوانات في مكان مخصص لذلك ثم يقومون بصب الماء عليه ثم يتركونه ليجف قبل أن يستخدمونه.

وقالت إحدى النازحات للجزيرة مباشر إن هذا هو خيارهم الوحيد للوقاية من البرد الشديد، لعدم القدرة على شراء بدائل أخرى.

وأشارت إلى أن أكثر النساء المقيمات داخل المخيمات هن أرامل ويجب عليهن توفير التدفئة لعائلاتهن وأطفالهن.

ووجه نازحون عبر الجزيرة مباشر استغاثة للمنظمات الدولية بضرورة زيادة المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى جميع النازحين الذين لا يملكون أبسط الاحتياجات التي تساعد في مواجهة الأوضاع الصعبة خلال فصل الشتاء.

وتتجدد معاناة النازحين في الشمال السوري كل عام مع حلول فصل الشتاء، مما يفاقم أزماتهم الإنسانيّة الصعبة بالأساس.

المصدر : الجزيرة مباشر

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