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سياسة|الإمارات

دبي.. حريق في منطقة “جبل علي” دون إصابات (صور)

حريق في مخلفات نفطية بمنطقة جبل علي الصناعية (منصات التواصل)
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202102:58 PM (مكة المكرمة)

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الإثنين اندلاع حريق في مخلفات زيوت بمنطقة جبل علي الصناعية دون وقوع إصابات.

وقال المكتب في تغريدة على تويتر “فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع الحريق والحادث تحت السيطرة ولا توجد أية إصابات”.

ويعد ميناء جبل علي الأبرز بالإمارات ويبعد 30 كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة أبو ظبي، كما يعد أحد أكثر الموانئ ازدحاما في العالم وفق موانئ دبي العالمية.

وتمثل هذه المنطقة عصب الاقتصاد والاستثمار في دبي ولكنها تتعرض بين الحين والآخر إلى حرائق تؤثر على حركة التجارة.

وكان آخر حريق شهدته المنطقة في 11 أغسطس/آب الماضي في مصنع للمواد البلاستيكية في جبل علي دون تسجيل إصابات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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