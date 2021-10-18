دبي.. حريق في منطقة “جبل علي” دون إصابات (صور)

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الإثنين اندلاع حريق في مخلفات زيوت بمنطقة جبل علي الصناعية دون وقوع إصابات.

وقال المكتب في تغريدة على تويتر “فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع الحريق والحادث تحت السيطرة ولا توجد أية إصابات”.

جانب من جهود فرق الدفاع المدني في #دبي في التعامل مع حادث حريق في مكب لمخلفات الزيوت في منطقة جبل علي الصناعية وهي منطقة بعيدة عن المصانع القائمة في المنطقة. ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث، والدخان الكثيف المشاهد في المنطقة ناجم عن احتراق المواد الزيتية. pic.twitter.com/LrbqzoVWue — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 18, 2021

ويعد ميناء جبل علي الأبرز بالإمارات ويبعد 30 كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة أبو ظبي، كما يعد أحد أكثر الموانئ ازدحاما في العالم وفق موانئ دبي العالمية.

وتمثل هذه المنطقة عصب الاقتصاد والاستثمار في دبي ولكنها تتعرض بين الحين والآخر إلى حرائق تؤثر على حركة التجارة.

وكان آخر حريق شهدته المنطقة في 11 أغسطس/آب الماضي في مصنع للمواد البلاستيكية في جبل علي دون تسجيل إصابات.