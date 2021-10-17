مصر.. النيابة العامة تكشف لغز “الحافلة المفقودة” بالنيل.. ماذا وجدت؟

أعلنت النيابة المصرية، السبت، توقيف 3 شهود عيان بتهمة إزعاج السلطات، منهية ضجة وغموضا كبيرين شهدهما الرأي العام منذ أسبوع، عقب تداول اختفاء حافلة بركابها في النيل، قبل أن يتضح عدم صحتها.

ووفق بيان للنيابة، تبين “عدم صحة بلاغ سقوط حافلة أعلى كوبري (جسر) الساحل (في النيل غرب القاهرة)”.

وأوضحت أنها “تولت التحقيقات منذ الأحد وسألت 3 شهود ادعوا سماع صوت ارتطام ورؤيتهم سقوط حافلة من أعلى الكوبري من دون تبينهم أثرًا لها أو لمن كان بداخلها”.

وأضافت أنها “كلفت وحدات الإنقاذ النهري بالبحث، والشرطة بالتحري”.

وتابعت “فرق الإنقاذ لم تتوصل لشيء بالرغم من مواصلة البحث منذ الأحد، وتحريات الشرطة توصلت الجمعة إلى عدم صحة البلاغ وما ادعاه الشهود”.

تحقيقات النيابة العامة تكشف عدم صحة بلاغ سقوط حافلة أعلى كوبري الساحلhttps://t.co/wzifHlcS07 — النيابة العامة المصرية (@EgyptianPPO) October 16, 2021

وكشفت تحريات الشرطة أن “الكسر بسور الكوبري أحدثه قائد دراجة آلية أثناء انحرافه عن الطريق، وفرَّ هاربًا”، وفق بيان النيابة.

وأشارت النيابة إلى أنها “استجوبت قائد الدراجة فأقر بصحة ما توصلت إليه التحريات، وأنه لم يقم بالبلاغ خشية مصادرة الدراجة”.

وتابع البيان “أعادت النيابة سؤال الشهود الثلاثة وأقروا بأن ما أدلوا به في بداية التحقيقات هو محض روايات تسامعوها من الأهالي من دون رؤيتهم شيئا، فأوقفتهم النيابة بتهمة إزعاج السلطات”.

ومثل اختفاء حافلة بركابها إثر سقوطها في نهر النيل؛ وعدم العثور عليها من فرق الإنقاذ واقعة غامضة أثارت ضجة بالبلاد، وشبهها البعض بحوادث “مثلث برمودا” في المحيط الأطلسي، الشهير بحوادثه الغامضة من دون تفسير علمي دقيق.

ومنذ الأحد، تعاملت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “الأهرام” الحكومية، على أساس أن الواقعة بشكل مبدئي “حقيقة”، وبدأت تعد الساعات انتظارا لخروج الحافلة أو بحثا عن تفسير لهذا الغموض وتعطي تفسيرات تتضمن اختلال عجلة القيادة قبل السقوط في النيل.

قبل أن يساعد عدم طفو الحافلة على سطح المياه، أو العثور على ضحايا بعد ساعات طويلة، في تقوية رواية أن ثمة أمرا غير حقيقي فيما يحدث، وهو ما أكدته التحريات الأمنية والنيابة لاحقا.

والثلاثاء الماضي، كشف مصدر أمني لصحيفة (المصري اليوم) المحلية أن الكاميرات التابعة لقسم شرطة إمبابة المثبتة أسفل الكوبري رصدت سقوط جسم في النيل في اللحظة التي تلقت فيها الأجهزة الأمنية بلاغا بالحادث من شهود عيان.

وتبين أن الجسم الذي سقط في المياه هو “جسم أبيض” يُشبه سيارة الميكروباص لكن نظرًا لبعد الكاميرات عن مكان الواقعة لم يتم تحديده.