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سياسة|سوريا

قتلى وجرحى في قصف مدفعي للنظام السوري على ريف إدلب (فيديو)

القصف استهدف مركز شرطة في الطريق الواصل بين منطقتي باب الهوى وسرمدا في ريف إدلب الشمالي (مواقع التواصل)
16/10/2021-|آخر تحديث: 16/10/202111:02 PM (مكة المكرمة)

قتل 4 أشخاص وأصيب 23 آخرين في قصف مدفعي للنظام السوري وحلفائه على منشآت حيوية وخدمية بريف إدلب شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن القصف استهدف مركز شرطة في الطريق الواصل بين منطقتي باب الهوى وسرمدا في ريف إدلب الشمالي، وألحق دمارا واسعا.

وقالت وسائل إعلام محلية سورية إن قائد شرطة سرمدا المعتز بالله سليمان كان من بين قتلى القصف الذي طال البلدة المحاذية للحدود السورية التركية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الصواريخ وهي تصيب مبنى الشرطة بشكل مباشر.

وقال الدفاع المدني السوري إن أطقمه انتشلت جثامين القتلى ونقلت المصابين إلى المشافي القريبة، وتمكنت من إخماد النيران في ظل استمرار القصف على المنطقة.

وتعد سرمدا منطقة لتجمع النازحين السوريين، وتؤوي مئات آلاف المدنيين الفارين من الهجمات العسكرية.

وسبق القصف البري لقوات النظام على سرمدا ومواقع قريبة من معبر باب الهوى، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع.

ومنذ أعوام تعيش محافظة إدلب في قصف مستمر، وخاصة أطرافها الجنوبية المتمثلة بمناطق جبل الزاوية، الأمر الذي أسفر عن قتل المئات من المدنيين.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة (منطقة خفض تصعيد) في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 من مارس/ آذار 2020.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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