مصر.. إحالة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح مجددا إلى محكمة استثنائية

أحالت النيابة العامة المصرية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح على محكمة استثنائية مجددا، علما أنه قيد الحبس الاحتياطي بعدما أمضى 5 سنوات في السجن إثر حكم بحقه، وفق أسرته ومحاميه.

وقالت والدته ليلى سويف لفرانس برس إن “علاء أبلغ شقيقته منى التي كانت تزوره في السجن، اليوم السبت، أنه أُبلِغ باحالته إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ وأن المحاكمة ستبدأ بعد غد الإثنين”.

وأكد محاميه خالد علي -عبر فيسبوك- المعلومات نفسها، مؤكدا أن ناشطيْن آخريْن هما محمد باقر ومحمد أكسجين أحيلا للمحاكمة مع علاء على ذمة قضية واحدة.

وأوضحت ليلى سويف أن الاتهامات التي سيحاكم علاء بموجبها “غير معروفة وذلك لأن النيابة لم تبلغ المحامين”.

ولكنها رجحت أن تكون التهمة “نشر أخبار كاذبة لأن النيابة استدعته قبل حوالي شهر وحققت معه في هذا الاتهام”.

والسبت، كتبت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح (39 عامًا) على فيسبوك بعد أن زارته في السجن أنها “لم تر يوما” شقيقها في مثل هذه الحالة السيئة، وأضافت “علاء يتعامل كأنه سيموت في هذا السجن”.

وألقِي القبض على عبد الفتاح عام 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مشروعة وخرج في 2019 ولكن أعيد توقيفه مجددًا بعد بضعة أشهر ووضع قيد الحبس الاحيتاطي منذ ذلك الحين.

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الانسان.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي -أول رئيس منتخب في تاريخ مصر- وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.