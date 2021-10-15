بسبب صورتها مع عكرمة صبري.. إيقاف محامية فلسطينية عن العمل في الكنيست

أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي رام بن باراك، أمس الخميس، عبر تويتر إيقاف مساعدته الاستشارية القانونية في مكتب اللجنة، المحامية الفلسطينية لينير أبو هزاز عن العمل وذلك بعد حملة تحريض ضدها عقب نشرها صورة مع الشيخ عكرمة صبري.

وقال بن باراك “جمدت الليلة نشاط المحامية لينير أبو هزاز في مكتبي حتى عودتي من زيارة في الخارج”.

وأضاف “عندما أعود سأجري تحقيقًا معمقًا مع المحامية أبو هزاز وأطراف أخرى بخصوص الأسئلة التي أثيرت بشأن تصرفها، وسوف أتوصل إلى استنتاجاتي وفقًا لذلك”.

وتابع “بصفتي رئيسًا للجنة الخارجية والأمن، سأضع دائمًا مسألة أمن الدولة الإسرائيلية قبل أي اعتبار آخر”.

הקפאתי הערב את פעילותה של עו"ד ליניר אבו הזאז בצוות לשכתי עד לחזרתי מביקור בחו״ל. בחזרתי ארצה אבצע בירור מעמיק מול עו"ד אבו הזאז ומול גורמים נוספים בדבר שאלות שעלו בנוגע להתנהלותה. אקבל את מסקנותיי בהתאם. כיו"ר ועדת חוץ וביטחון אעמיד תמיד את נס ביטחון המדינה לפני כל שיקול אחר. — Ram Ben Barak (@Ram_Ben_Barak) October 14, 2021

وكان عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير قد وجه انتقادا لعضو الكنيست رام بن باراك قائلا له ” قم بفصل مستشارتك التي تلتقي مع المحرضين وداعمي الإرهاب، أو على الأقل انقلها من منصبها، لأن هذا خطر أمني”.

واعتبر بن غفير ما يجري بمثابة “فضيحة يمكن أن تتسبب بها المستشارة بتسريب مواد سرية وحساسة أمنية وتعرض أمن إسرائيل للخطر”، وفق زعمه.

واتهم الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي بالعمل على الجلوس مع من أسماهم “مؤيدي الإرهاب” والعمل على توظيف أعضائهم في دوائر حساسة.

לראות ולא להאמין!

היועצת הפרלמנטרית של ח"כ רם בן ברק שממונה על ועדת חוץ ובטחון, נפגשת עם שייחים שמסיתים ותומכי טרור. וכל זה בשעה שהיא חשופה לחומרים מסווגים. פניתי לרם בדרישה לפטר מיידית את העוזרת שמסתובבת עם תומכי טרור. חשיפה: @hakolhayehudi pic.twitter.com/ujCwoB9bQM — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 14, 2021

وكانت المحامية الفلسطينية لينير أبو هازار قد نشرت، في 11 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عبر حسابها الخاص على فيسبوك تفاصيل عن مشاركتها في دورة “عيون البراق” التي نظمتها جمعية الأقصى لإعداد مرشدي جولات في الحرم القدسي الشريف، علماً أن الجمعية منبثقة عن الحركة الإسلامية.

وأبرزت هازار من خلال المنشور تعلقها بالأماكن المقدسة واستعدادها للدفاع عن الاقصى.

وألحقت بها صورا مع مجموعة من المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى إلى جانب صورة تجمعها بالشيخ عكرمة صبري.

وحرض ناشطون وحسابات إسرائيلية تابعة لليمين الإسرائيلي المتشدد ضد المحامية الفلسطينية وضد بن باراك الذي سمح بوجودها ضمن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست من أكثر اللجان سرية، بينما هي تلتقي بالمخربين وداعمي الإرهاب، على حد وصفهم .

יו״ר ועדת חוץ ובטחון, ח״כ רם בן ברק העסיק עו״ד, ליניר אבו הזאז שיצאה רק השבוע למפגשים עם אנשים החשודים בהסתה לטרור, כמו עכרימה סברי (נחשף באתר הקול היהודי). סברי נחקר במשטרה רק השבוע. הערב בן ברק הודיע שפעילותה הופסקה, אבל איך לכל הרוחות היא הועסקה מלכתחילה? הוא ועדת חו״ב!! — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) October 14, 2021

תגובה עצובה של רם בן-ברק. הלוחמים הכי מהוללים הם תמיד הפחדנים הכי גדולים מבחינה ציבורית. כמה ציוצים של אנשי הימין הקיצוני ותומכיהם והוא זורק את העוזרת שלו מתחת לאוטובוס https://t.co/xaM7UnF3Of — Barak Ravid (@BarakRavid) October 14, 2021

وبالمقابل تفاعل العديد من الصحفيين الفلسطينيين مع الحملة الإسرائيلية ضد لينير أبو هزاز واعتبروا وقفها من قبل رئيس لجنة الخارجية في الكنيسيت قرارا سياسيا غير مبرر وشكلا آخر من أشكال العنصرية التي تمارسها المؤسسات الإسرائيلية تجاه العرب الفلسطينيين.

إيقاف المحامية لينير أبو هزاز، عن عملها في مكتب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، رام بن باراك، بسبب التقاطها صورة مع الشيخ #عكرمة_صبري، و إسرائيلون يهاجمونها بسبب صور أخرى مع رائد فتحي وناجح بكيرات. pic.twitter.com/XkA8G8j0Kf — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) October 14, 2021

#صورة |رئيس لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال "رام بن باراك" يقرر إيقاف المحامية العربية لينير أبو هزاز عن عملها في مكتبه، بسبب التقاطها صورة مع الشيخ عكرمة صبري.

الصورة جريمة ؟!#فلسطين#القدس#رساله_اليوم pic.twitter.com/O4JQLznbs9 — الصحفي هاني الشاعر 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@JOURHANIALSHAER) October 15, 2021

يذكر أن عددا من الساسة الإسرائيليين عبروا عن رفضهم للدورات التعليمية التي تُنظم في المسجد الأقصى، واعتبروا أن استضافة الحرم القدسي لدورات تدريبية تمثل “عملا خطيرا يتهدد أمن إسرائيل”.

ويشكل المواطنون العرب أكثر من 20% من عدد سكان إسرائيل البالغ أكثر من 9 ملايين نسمة.

وغالبا ما يشتكي المواطنون العرب من تحريض اليمين الإسرائيلي ضدهم وما يقولون إنه تمييز تمارسه المؤسسة الإسرائيلية الرسمية بحقهم.