قطر تصرف مساعدات مالية لآلاف الأسر في غزة (صور)

بدأت عشرات آلاف العائلات الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الخميس تسلم المساعدات المالية الإنسانية التي تقدمها دولة قطر لأهالي القطاع وفق آلية توزيع جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي أمس الأربعاء أن الأموال ستوزع من خلال الأمم المتحدة عبر 300 مركز ومحل تجاري.

وقال المسؤول القطري إن المساعدات ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع بواقع 100 دولار لكل عائلة.

#صور| بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة. pic.twitter.com/ZcdFZVHb9B — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 14, 2021

وشكر المواطن زهير الدريملي دولة قطر على جهودها في مساعدة المواطنين المحتاجين بقطاع غزة.

وقال الدريملي بعد أن استلم المبلغ من أحد مراكز التوزيع “المائة دولار رغم أنها لا تغطي الحاجة كاملة لكنّها تسد جانباً في ظل أوضاع صعبة يعيشها الناس”.

وطالب الدريملي بتدخل عربي وإسلامي عاجل لتحسين أوضاع الناس في غزة.

ويأتي صرف المنحة للمرة الثانية ضمن اتفاق توصلت إليه الشهر الماضي قطر والأمم المتحدة بالتوافق مع حركة حماس وإسرائيل.

وأوقفت إسرائيل في مايو/أيار الماضي صرف المنحة القطرية ضمن إجراءات اتخذتها ضد قطاع غزة على خلفية عدوان استمر 11 يوما آنذاك.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 15 عاما حصارا مشددا بريا وبحريا وجويا على القطاع.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي خصصت قطر منحة مالية لغزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل لتقديم المساعدات المالية للأسر الفقيرة ودفع رواتب موظفي الحكومة.