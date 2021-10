بيروت تشتعل.. قتلى وجرحى وانتشار للجيش بعد إطلاق نار خلال مظاهرة لأنصار حزب الله وحركة أمل (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة عن مصادر طبية بمقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح، الخميس، خلال إطلاق نار أثناء مظاهرة لمؤيدي حزب الله اللبناني وحركة أمل في العاصمة بيروت.

وخرجت المظاهرة تنديدا بقرارات رفض عزل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

ولم يُعرف مصدر إطلاق النار، فيما يسيطر التوتر على أحياء في العاصمة، ويترافق مع انتشار لقوات من الجيش.

​وقال شهود عيان إن مسلحين مؤيدين لحزب الله وأمل انتشروا في بعض أحياء العاصمة‎.

وقال الجيش اللبناني في بيان إن محتجين تعرضوا لإطلاق نار في بيروت أثناء توجههم إلى قصر العدل للتظاهر رفضا لقاضي التحقيق في انفجار المرفأ.

وأضاف أنه “خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة”.

وأعلن الجيش عبر حسابه على تويتر أن وحداته المنتشرة ستطلق النار باتجاه أي مسلح على الطرق وباتجاه أي شخص يطلق النار من أي مكان آخر، وطلب من المدنيين إخلاء الشوارع.

وأخلى الجيش العائلات المحاصرة وسط الاشتباكات في منطقة الشياح -عين الرمانة. ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني قوله إن الجيش يغلق طرقا ويطارد مسلحين في شوارع بمنطقة الطيونة.

ووصف حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك الحادث الاعتداء على المظاهرة بأنه “يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة” داعين الجيش اللبناني لتحمل المسؤولية والتدخل السريع.

بدوره دعا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى الهدوء وقال إنه يتابع مع قائد الجيش الخطوات التي تتخذ للسيطرة على الوضع وطالب بمحاسبة الجناة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانعقاد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي، وقالت إن الرئيس عون يجري اتصالات مع رئيس الحكومة وقائد الجيش لمتابعة التطورات الأمنية في بيروت.

وفي يوليو / تموز الماضي، ادعى البيطار على 10 مسؤولين وضباط لبنانيين، بينهم نائبان من أمل ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

