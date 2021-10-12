هل اقتربت إيران من امتلاك القنبلة النووية؟ رئيس الموساد السابق يكشف أسرارا جديدة

قال يوسي كوهين الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) إن إيران ليست قريبة من امتلاك قنبلة نووية.

وأشار في مؤتمر نظمته صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك معارضة أكبر لبرنامج إيران النووي مقارنة بالماضي.

وقال كوهين: أعتقد أن إيران، حتى يومنا هذا، ليست قريبة حتى من امتلاك سلاح نووي.. هذا يرجع إلى الجهود الطويلة الأمد التي تبذلها بعض القوى في العالم.

وأضاف: موقف إيران أضعف أيضًا، حيث أن الدعم الأجنبي لما تفعله (إيران) أقل مما كان عليه في الماضي.

وتابع كوهين “إذا طورت إيران سلاحًا نوويًا، فيجب أن تكون إسرائيل قادرة على إيقافه بمفردها”.

يوسي كوهين الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) (الفرنسية – أرشيف)

ولدى سؤاله عما إذا كان ذلك ممكنًا بدون القنابل الخارقة للتحصينات، أجاب كوهين: “علينا تطوير القدرات للسماح لنا بالاستقلال التام، والقيام بما فعلته إسرائيل مرتين من قبل”، في إشارة إلى قصف المفاعل النووي العراقي (عام 1981) والسوري (عام 2007).

وأضاف “يجب ألا يناموا (الإيرانيون) بهدوء”. ووصف كوهين الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بـ”غير الشامل”.

وأضاف: “يجب أن يكون اتفاقا شاملا.. يجب تجديده بالكامل لكي يكون فعالا”.

وتابع “إذا لم يكن الأمر كذلك، فستستمر إيران في امتلاك القدرات التي لديها اليوم، أو حتى أعلى من ذلك”.

وتعارض إسرائيل بشدة إحياء اتفاق نووي وقّعته إيران عام 2015 مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، لكن واشنطن انسحبت منه في 2018.

يذكر أن كوهين تولى رئاسة الموساد في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2016، وحتى يونيو/حزيران 2021.