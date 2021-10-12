انتشال 25 جثة مجهولة الهوية من 5 مقابر جماعية غربي ليبيا (صور)

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الثلاثاء، انتشال 25 جثة مجهولة الهوية من خمس مقابر جماعية في مدينة ترهونة غرب البلاد حيث عُثر على عشرات المقابر الجماعية منذ منتصف العام الماضي.

وأوضحت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا أن “فرق إدارة البحث عن الرفات، قامت بالعمل على عدد 5 مقابر جماعية بموقع (مكب القمامة العام) بترهونة” اكتشفت، أمس الإثنين.

ونشرت الهيئة الحكومية صورا تظهر عدداً من الحفر الجماعية داخل مكب القمامة.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالرغم من الصعوبات وتعرض فرقها للخطر من حيث الروائح والآفات، تم استخراج 25 جثة مجهولة الهوية، موزعة على المقابر الخمس.

وأفاد البيان بانتشال 10 جثث من المقبرة الأولى، و9 من المقبرة الثانية، و4 من المقبرة الثالثة، فيما انتشلت الجثتين الباقيتين من مقبرتين فرديتين.

وأوضح البيان أن ذلك جاء “رغم صعوبة العمل بالمكب وتعرضهم للخطر من ناحية الروائح والأدخنة والآفات”.

وتعود الجثث التي عُثر عليها بمعظمها إلى فترة الهجوم الذي شنته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، من أبريل/نيسان 2019 إلى يونيو/حزيران 2020 بهدف السيطرة على طرابلس.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اكتشاف مقابر جماعية في مكب القمامة العام في ترهونة.

ففي 4 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت الهيئة ذاتها، انتشال رفات 10 جثث من مقبرتين جماعيتين في مكب للقمامة بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

ومن حين إلى آخر، يتم العثور على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كانت تسيطر عليها قوات خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة “الوفاق الوطني” السابقة، المعترف بها دوليا.

وكانت الهيئة الليبية قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، أن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3 آلاف و650 من مدن مختلفة، منهم 350 مفقودا من ترهونة.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي قرارا بإرسال “بعثة تحقيق” الى ليبيا لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف منذ عام 2016.

وأصدر خبراء البعثة مطلع الشهر الجاري تقريرًا رصد أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ 2016.

شاهد | رئيس المجلس التسييري لترهونة محمد الكشر يؤكد أن عدد الجثث المنتشلة من مقابر #ترهونة الجماعية تجاوز 225 جثة ويطالب الجهات المسؤولة بضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.#ليبيا pic.twitter.com/k2Q8jaixdL — قناة فبراير (@FebruaryChannel) October 12, 2021

وشدد الخبراء على وجود “أسباب تدفع إلى الظن بأن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا فيما قد ترقى أعمال عنف ارتكبت في السجون وفي حق المهاجرين في البلاد إلى جرائم ضد الانسانية”.

ومن ضمن المنطقة التي حققت فيها البعثة الدولية مواقع متفرقة في ترهونة.

وعقب انسحاب قوات حفتر منتصف العام الماضي من ترهونة، آخر معاقلها في غرب ليبيا، باتجاه مدينة سرت بوسط البلاد، تم انتشال نحو 200 جثة مجهولة الهوية من عشرات المقابر الجماعية في مناطق متفرقة بترهونة.

كل يوم يكتشف جرائم ابادات جماعية شنيعة في #ترهونة للعالم في صور بشعة فظيعة يندى لها الجبين وتقشعر منها الابدان وكيف ابادت الآلة الحربية الصهيونيةحقوق الليبين وتلغيم بيوتهم وقصف شرعيتهم في #طرابلس الموثقة في مجلس الامن

اين الفصل السابع من مثاق الامم المتحدة لحماية المدنين#ليبيا pic.twitter.com/pWF6wsjjW6 — قلم (@Fh8Qcbh1xtmWwsm) October 12, 2021

وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” العام الماضي بتحقيق حول احتمال حصول “جرائم حرب” على أيدي قوات حفتر، مشيرة الى وجود “أدلة” على تعرض القتلى “للتعذيب” ووقوع “إعدامات عشوائية”. وهو ما نفته قوات حفتر مراراً.

وفي العام الماضي، عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من التقارير “المروعة” بعد العثور على أولى المقابر الجماعية في ترهونة، مطالبة السلطات الليبية بإجراء “تحقيق سريع وشفاف” حول تقارير عن حصول عمليات قتل خارج نطاق القانون.

معلومة.. عدد الجثث المنتشلة من المقابر الجماعية

في #ترهونة قد تجاوز 225 جثة حتى اللحظة

ومن بينهم نساء وأطفال!#ليبيا — بشير السويحلي (@BSewehli) October 12, 2021

وفي 16 مارس/آذار الماضي، شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

لكن مؤخرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.

صورة مؤلمة تُظهر جانباً من انتشال ك 25 جثة مجهولة الهوية من 5 مواقع لمقابر جماعية وفردية بمكب القمامة العام بمدينة #ترهونة، خلفتها وراءها ميليشيات #حفتر ومرتزقة #فاغنر قبل هروبها المخزي

المقبرة1 10 جثث.

المقبرة2 09 جثث.

المقبرة3 04 جثث.

المقبرة4 01 جثة.

المقبرة5 01 جثة pic.twitter.com/IysEvsgatH — ليبيا تجمعنا 🇱🇾 (@Libyaindetail) October 12, 2021

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

اليوم فقط انتشلت 25 جثة من 5 مواقع اكتُشفت فيها مساء أمس قبور جماعية وفردية وجدت في مكب القمامة العام في ترهونة

عصابة مليشيا الكانيات الحفترية حوّلت #ترهونة إلى مجرد مقبرة مترامية الأطراف يرقد في ترابها ضحايا هذه المليشيا من ترهونة وغيرها pic.twitter.com/FdzR3sXECT — حقائق ترهونة (@tarhunah0) October 12, 2021