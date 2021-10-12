السجن 15 عاما لـ4 لبنانيين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية‎‎

قضت محكمة لبنانية، الإثنين، بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة بحق 4 لبنانيين بتهمة “التعامل مع العدو الإسرائيلي”، والحصول على الجنسية الإسرائيلية، من دون إذن من حكومة بلادهم.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال البيان: “أقدم كل من جورج عبد الله أبو عيد، سيدي طانيوس أبو خير، سميرة حسين سليمان، سمية فارس جودية، ميراي جورج أبو عيد (قاصر)، إلياس جورج أبو عيد (قاصر)، كريستيان جورج أبو عيد (قاصر) وباتريك جورج أبو عيد (قاصر) على التعامل مع العدو الإسرائيلي والحصول على الجنسية الإسرائيلية، ودخول الأراضي الفلسطينية المحتلة دون إذن الحكومة اللبنانية”.

وأوضح البيان أن حكم المحكمة قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 عاما بحق الأول والثانية والثالثة والرابعة، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتغريمهم مبلغ مليون ليرة لبنانية عن كل واحد منهم (نحو 666 دولارا).

كما قضى الحكم بتجريم وإدانة الخامسة والسادس والسابعة والثامن وإحالة نسخة عن ملفاتهم على المرجع المختص للقصر، من دون تفاصيل أكثر.

ولم يوضح البيان ما إذا كان هؤلاء موقوفون حاليا أم لا، واكتفى بالقول إن بعضهم داخل البلاد وبعضهم خارجها.