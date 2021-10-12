أمير قطر: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه أفغانستان وفي مقدمتها المساعدات الإنسانية (فيديو)

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده حريصة على أن ينعم الشعب الأفغاني بالأمن والاستقرار.

جاء ذلك في خطاب عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة الرئيسية بالاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

ودعا أمير قطر قادة مجموعة العشرين إلى انتهاج مقاربة عملية تجاه المسألة الأفغانية.

وأضاف أن “دولة قطر أسهمت في إقامة أكبر جسر جوي في التاريخ ساعد في إجلاء آلاف الأفراد والعائلات من الجنسيات المختلفة من أفغانستان”.

وكشف أمير قطر في خطابه أن “الفرق الفنية القطرية أسهمت في إعادة تأهيل مطار كابل خلال 10 أيام”.

وشدد على “ضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل في أفغانستان” مشيرا إلى أن بلاده كانت وما زالت “من أكثر الدول الساعية لتيسير ذلك”.

وقال أمير قطر “إن الأمن والاستقرار شرطا التنمية والرخاء وانطلاقا من هذه الرؤية وقناعتنا بحل النزاعات بالطرق السلمية فقد جعلنا من الحوار وتسوية المنازعات ركيزة أساسية لسياستنا الخارجية”.

ولفت إلى أن “توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان في 2020 جاء تتويجا للحوار بينهما وكانت هذه بداية الطريق نحو ما نأمل أن يصبح سلاما مستداما في أفغانستان”.

مراسم توقيه الاتفاق بين حركة طالبان والولايات المتحدة في الدوحة (غيتي – أرشيفية)

ودعا أمير قطر إلى اتخاذ موقف دولي موحد والوصول إلى خارطة طريق لمسؤوليات وواجبات الحكومة الأفغانية المؤقتة.

وقال إن المجتمع الدولي تقع عليه مسؤوليات جمة تجاه أفغانستان في صدارتها المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وجدد أمير قطر الدعوة إلى الحكومة الأفغانية المؤقتة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وحماية حقوق الإنسان.

وطالب بضرورة النظر إلى مؤسسات الدولة المنهارة عمليا في أفغانستان قبل إسداء النصائح ووضع الشروط.

وأوضح أن التجربة أثبتت أن العزلة والحصار يؤديان لاستقطاب المواقف في أفغانستان، مؤكدا أهمية الاستمرار في جهود البناء والتنمية هناك.