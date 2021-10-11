قتلى وجرحى في انفجار سيارة ملغومة بمدينة عفرين السورية (فيديو)

قتل 5 أشخاص وجرح 22 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة في مدخل سوق شعبي وسط مدينة عفرين السورية، ظهر اليوم الإثنين.

وأظهرت صور نشرها الدفاع المدني السوري اللحظات الأولى لانتشال الضحايا والأضرار الكبيرة التي خلفها الانفجار في المكان.

وأفاد بيان صادر عن مكتب ولاية هطاي التركية “أن تنظيم (بي كا كا/ي ب ك) نفذ هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة عند في مركز مدينة عفرين”.

وأضاف البيان أنه حسب المعلومات الأولية، أسفر الهجوم عن مقتل مدنيين وجرح آخرين، مشيرًا إلى أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وحملت تركيا، وحدات حماية الشعب الكردية السورية، المسؤولية عن هجمات سابقة بالقنابل في منطقة عفرين التي كانت خاضعة لسيطرة الوحدات إلى أن سيطرت عليها القوات التركية في هجوم عبر الحدود عام 2019.

وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب “منظمة إرهابية” وتقول إنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي ينشط في الأراضي التركية.

وقامت القوات التركية بعمليات توغل في الأراضي السورية دعما لمقاتلين سوريين لطرد وحدات حماية الشعب من المناطق المتاخمة لحدود تركيا.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية “غصن الزيتون” من تحرير عفرين من قبضة “ي ب ك/ بي كا كا”، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.