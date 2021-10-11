تقرير: ضغوط أمريكية على السودان لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

قالت قناة تلفزيونية إسرائيلية رسمية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمارس ضغوطا على السودان لتوقيع اتفاق رسمي لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وذكرت قناة كان التلفزيونية مساء الأحد، أن واشنطن تضغط على الخرطوم لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع تل أبيب بعد قرابة عام على إعلان السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضافت أن الخلافات بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان هي التي تعطل توقيع اتفاق رسمي بين البلدين.

وخلال فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019 وتستمر 53 شهرا، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من حركات مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الحكومة.

وتابعت القناة أن ضغوط واشنطن على الخرطوم تأتي بعد عدم حدوث تقدم حقيقي في ملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وزار وفد أمني عسكري سوداني إسرائيل الأسبوع الماضي حيث بحث مسألة تطبيع العلاقات رسميا مع تل أبيب بحسب القناة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أن السودان وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو في فبراير/ شباط 2020 أن نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في عنتيبي بأوغندا، وأنهما اتفقا على بدء حوار من أجل “تطبيع العلاقات” بين البلدين.

ووقعت 4 دول عربية هي: الإمارات والبحرين والسودان والمغرب العام الماضي اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل لتنضم إلى مصر والأردن من أصل 22 دول عربية.

وأثارت اتفاقيات تطبيع العام الماضي غضبا شعبيا عربيا واسعا في ظل استمرار احتلال إسرائيل أراضٍ في أكثر من دولة عربية، ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة وانتهاكاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني.