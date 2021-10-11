مصر.. توقيف ثلاثة بعد العثور على آلاف العبوات من لقاح كورونا في مصرف مياه

قررت النيابة العامة المصرية حبس ثلاثة أشخاص بتهم الاهمال الجسيم والاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام”، بعد العثور على الآلاف من عبوات لقاح كورونا المستجد ملقاة في مصرف مياه بمحافظة المنيا جنوبي البلاد.

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته، مساء الأحد، على صفحتها في فيسبوك أنها أمرت بحبس صيدلي وأمين مخازن سابق وسائق يعملون جميعهم مع وزارة الصحة “أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات”.

وأضافت النيابة أنها تلقت بلاغا، الخميس الماضي، من وزيرة الصحة بعثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، على كمية من عبوات للقاح فيروس كورونا المستجد “ملقاة بمصرف مياه وبجواره”.

وذكرت النيابة أنها عاينت مكان الواقعة وقررت التحفظ على العبوات الملقاة، كما شكلت لجنة لجرد مخازن الأدوية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا وتبين لها وجود عجز بواقع “18400 عبوة”، بقيمة تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أي نحو 318 ألف دولار.

وأوضح بيان النيابة العامة أنه تم فحص “العبوات الملقاة وعددها 13 ألفا و412 عبوة فانتهت إلى عدم صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة”.

وأضاف “كما تبين فقدان كمية أخرى تقدر بعدد 4988 عبوة من المخازن”. ولم يحدد البيان نوع اللقاحات.

وتداول مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر كمية كبيرة من العبوات البيضاء متناثرة على ضفاف مصرف مياه في مركز بني مزار، شمالي محافظة المنيا. تبعد محافظة المنيا أكثر من 200 كيلومترعن القاهرة.

وحسب الأرقام الرسمية، سجلت مصر أكثر من 312 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 17695 وفاة.

وتستهدف مصر تطعيم 40 مليونا من سكانها الذين يتجاوز عددهم مئة مليون بحلول نهاية العام الحالي.

وحسب تصريحات للمتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد الأسبوع الماضي على إحدى القنوات الفضائية المصرية، حصل سبعة ملايين مصري على جرعتي لقاح حتى الآن.