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سياسة|تركيا

الليرة التركية تسجل انخفاضا قياسيا أمام الدولار.. والمركزي يرفض ربط الهبوط بخفض أسعار الفائدة

بلغت خسائر الليرة منذ بداية العام أكثر من 17% (رويترز)
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202111:02 PM (مكة المكرمة)

واصلت الليرة التركية التراجع أمام الدولار الأمريكي، مساء الإثنين، وهبطت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام العملة الخضراء لتصل عند مستوى 9 ليرات مقابل الدولار.

وبذلك تصل خسائر الليرة التركية منذ بداية العام إلى نحو 17.5%.

وقال محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، اليوم الإثنين، إن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي، لم يكن مفاجأة وليس له علاقة بما حدث بعد ذلك من موجة مبيعات في الليرة.

وفي إجابته على أسئلة من مشرعين في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، قال كافجي أوغلو إن البنك المركزي لم يتهاون في واجباته عندما خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% من 19%.

وأضاف قائلا “يمكنني أن أقول بمنتهى الوضوح أننا لم ننفذ خفضا مفاجئا”.

وقال المسؤول التركي إن التضخم، الذي يقترب من 20%، يسير في مسار مضطرب وإن البنك المركزي سيأخذ المخاطر في الحسبان أثناء تقرير سياسته.

وأثناء جلسة الاستماع في البرلمان، قال كافجي أوغلو إن احتياطيات البنك المركزي استقرت بعد تراجع في الأعوام القليلة الماضية.

وذكر محافظ البنك المركزي التركي أن احتياطات البنك وصلت 123.5 مليار دولار، مؤكدا مواصلة تراكم الاحتياطي لتعزيز السياسة النقدية.

وأعرب كافجي أوغلو عن عن توقعاته أن الاتجاه التصاعدي القوي في الصادرات والانتعاش في قطاع السياحة نتيجة التسارع في عمليات التطعيم ضد كورونا سيزيدان من الفائض في الحساب الجاري في بقية العام الحالي.

وأشار إلى أن الموقف الصارم في السياسة النقدية بدأ يؤثر في انكماش القروض التجارية، وأنه تم تعزيز السياسة الاحترازية الكلية من أجل عودة القروض الفردية إلى مسارها المعتدل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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