قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إنه لا حل للأزمة الراهنة في السودان إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم، على حد وصفه.

جاء ذلك خلال كلمة له أمام ضباط وجنود منطقة بحري العسكرية في الخرطوم، بحسب ما نشرته صفحة مجلس السيادة على فيسبوك.

وجدد البرهان الحرص على التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة وذلك بإشراك كل القوي الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وأضاف البرهان أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه، مشيرا إلى أن ثمة محاولات لإقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي بما في ذلك ما يخصها طبقا لما ورد في الوثيقة الدستورية.

وقال البرهان إن بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع والتشكيك في وطنيتها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي، تسببت فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة الآخر.

البرهان:

لا حل للأزمة الراهنة في السودان إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم.#وجدي_ابويزن pic.twitter.com/Y8YbcgZNyM — وجدي أبو يزن 🇸🇩 (@wagdi_salah1) October 11, 2021

وأكد البرهان أن قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكانا للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحاصصات الجارية حاليا ومن يقرر بشأنها هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات.

ويتصاعد التوتر في السودان بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.