أردوغان: صبرنا نفد وسنقضي على “التهديدات” التي تأتي من شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن بلاده مصممة على القضاء على التهديدات التي تأتي من شمال سوريا.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء “لقد نفذ صبرنا فيما يتعلق ببعض المناطق في سوريا التي تعتبر مصدر الهجمات على بلادنا”.

وأضاف أن هجوم مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذي أدى إلى مقتل شرطيين تركيين بمثابة “القشة التي قصمت ظهر البعير”.

وقال الرئيس التركي إن بلاده مصممة “على القضاء على التهديدات القادمة إما بالقوات العاملة هناك او بوسائلنا الخاصة”.

وأضاف: “سنقدم على الخطوات اللازمة لحل هذه المشاكل في أسرع وقت”.

وقالت وزارة الداخلية التركية إن عنصرين من شرطة المهام الخاصة سقطا قتلى في هجوم صاروخي موجه في منطقة أعزاز بشمال سوريا.

واتهمت أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بشن الهجوم من منطقة تل رفعت.

وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب كمنظمة “إرهابية” وتقول إنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي ينشط في الأراضي التركية، والذي تصنفه أيضا كمنظمة “إرهابية”.

وقامت القوات التركية بعمليات توغل في الأراضي السورية دعما لمقاتلين سوريين لطرد وحدات حماية الشعب من المناطق المتاخمة لحدود تركيا.