رفضًا لتجريف ونبش مقابر المسلمين.. مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالقدس (فيديو)

اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين قرب المقبرة اليوسفية بجانب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، مساء اليوم الأحد.

وكانت هيئات مقدسية دعت إلى وقفة احتجاجية على انتهاك المقابر ونبش القبور من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي حتى كشفت عظام الموتى المسلمين فيها، وهو ما لباه العشرات بالحضور للمقبرة وأداء صلاة المغرب فيها.

وألقى شبان فلسطينيون بحاوية تابعة للاحتلال خارج المقبرة اليوسفية بعد أعمال تجريف ونبش لقبور المسلمين، اليوم الأحد.

ووثقت مقاطع مصورة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز صوب الشبان والاعتداء على الناشطين محمد أبو الحمص وجواد صيام، كما اعتدت بالضرب بالهروات والدفع على الأهالي والصحفيين بالمكان وأقدمت على إخلاء محيط مقبرة صرح الشهداء.

ويحتج الأهالي رفضًا لتجريف ونبش مقابر المسلمين تمهيدًا تحويلها إلى حديقة توراتية.