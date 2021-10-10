ترمب يثير الجدل مجددًا بتصريحات “عنصرية وكريهة” (فيديو)

نددت هايتي بتصريحات وصفتها بأنها “عنصرية” و”كريهة” للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الذي اعتبر أن المهاجرين الهايتيين الذين يدخلون الولايات المتحدة يعرّضون الأمريكيين لخطر الإصابة بمرض الإيدز.

وقال ترمب في مقابلة الخميس مع قناة فوكس نيوز “لدينا مئات الآلاف من الأشخاص الذين يتدفقون من هايتي التي تعاني من مشكلة إيدز هائلة”.

وأضاف “من المحتمل أن يكون العديد من هؤلاء الأشخاص يحملون الإيدز، وهم يدخلون إلى بلدنا ونحن لا نفعل شيئا حيال ذلك، بل نسمح للجميع بالدخول”، واصفا الأمر بأنه “مثل أمنية موت لبلدنا”.

Trump fearmongers about AIDS among Haitian migrants. "Look at what's happening in Haiti — a tremendous problem with AIDS. Many of those people will probably have AIDS and they're coming into our country… It’s like a death wish, like a death wish for our country." pic.twitter.com/mfBnXKGstS — Justin Baragona (@justinbaragona) October 8, 2021

ووفقا لبيانات البنك الدولي تراجع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في هايتي في الـ15 عاما الماضية، وتقدر نسبة الإصابات الآن بـ 1.9% بين الهايتيين الذين تراوح أعمارهم بين 15 و49 عاما.

واستنكرت سفارة هايتي في واشنطن “التصريحات العنصرية لدونالد ترمب التي لا أساس لها من الصحة حول المهاجرين الهايتيين بشكل خاص والسكان الهايتيين بشكل عام”.

وقالت السفارة في بيان الجمعة “هذه التعليقات الكريهة تهدف فقط الى زرع الكراهية والشقاق ضد المهاجرين”.

From the DR's preeminent newspaper, the Haitian embassy in Washington has condemned Trump's racist assertion that Haitian migrants would be bring AIDS to the U.S., correctly explaining that Trump's statement was meant to create hatred and discord. https://t.co/wF74Zvo6eQ — Keith A. Eddins (@EugeneinOregon) October 9, 2021

وعلّقت إدارة الرئيس جو بايدن عمليات إعادة المهاجرين بطريقة غير نظامية إلى هايتي عقب الزلزال الذي ضرب جنوب غرب البلاد في 14 أغسطس/ آب وأسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص.

لكن تجمع أكثر من 30 ألف مهاجر منتصف سبتمبر/ أيلول، معظمهم من هايتي تحت جسر عند الحدود بين المكسيك وتكساس، غيّر الوضع وعرّض إدارة بايدن لانتقادات شديدة من الجمهوريين.

وبموجب إجراء صحي لمواجهة كوفيد-19 بدأت الولايات المتحدة بترحيل أكثر من 7500 مهاجر هايتي في 70 رحلة جوية خلال أقل من 3 أسابيع، كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة.

وبعد تصريحات ترمب قالت السفارة هايتي إنه “يجب على الشعوب المتحضرة ألا تظل غير مبالية تجاه هذا الاحتقار الأخير من قبل الرئيس السابق ترمب لشعب هايتي”.