ترمب يثير الجدل مجددًا بتصريحات “عنصرية وكريهة” (فيديو)

نددت هايتي بتصريحات وصفتها بأنها “عنصرية” و”كريهة” للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الذي اعتبر أن المهاجرين الهايتيين الذين يدخلون الولايات المتحدة يعرّضون الأمريكيين لخطر الإصابة بمرض الإيدز.

وقال ترمب في مقابلة الخميس مع قناة فوكس نيوز “لدينا مئات الآلاف من الأشخاص الذين يتدفقون من هايتي التي تعاني من مشكلة إيدز هائلة”.

وأضاف “من المحتمل أن يكون العديد من هؤلاء الأشخاص يحملون الإيدز، وهم يدخلون إلى بلدنا ونحن لا نفعل شيئا حيال ذلك، بل نسمح للجميع بالدخول”، واصفا الأمر بأنه “مثل أمنية موت لبلدنا”.

Trump fearmongers about AIDS among Haitian migrants.

"Look at what's happening in Haiti — a tremendous problem with AIDS. Many of those people will probably have AIDS and they're coming into our country… It’s like a death wish, like a death wish for our country." pic.twitter.com/mfBnXKGstS

— Justin Baragona (@justinbaragona) October 8, 2021