Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|أمريكا

ترمب يثير الجدل مجددًا بتصريحات “عنصرية وكريهة” (فيديو)

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (غيتي)
10/10/2021-|آخر تحديث: 10/10/202112:21 PM (مكة المكرمة)

نددت هايتي بتصريحات وصفتها بأنها “عنصرية” و”كريهة” للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الذي اعتبر أن المهاجرين الهايتيين الذين يدخلون الولايات المتحدة يعرّضون الأمريكيين لخطر الإصابة بمرض الإيدز.

وقال ترمب في مقابلة الخميس مع قناة فوكس نيوز “لدينا مئات الآلاف من الأشخاص الذين يتدفقون من هايتي التي تعاني من مشكلة إيدز هائلة”.

وأضاف “من المحتمل أن يكون العديد من هؤلاء الأشخاص يحملون الإيدز، وهم يدخلون إلى بلدنا ونحن لا نفعل شيئا حيال ذلك، بل نسمح للجميع بالدخول”، واصفا الأمر بأنه “مثل أمنية موت لبلدنا”.

 

ووفقا لبيانات البنك الدولي تراجع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في هايتي في الـ15 عاما الماضية، وتقدر نسبة الإصابات الآن بـ 1.9% بين الهايتيين الذين تراوح أعمارهم بين 15 و49 عاما.

واستنكرت سفارة هايتي في واشنطن “التصريحات العنصرية لدونالد ترمب التي لا أساس لها من الصحة حول المهاجرين الهايتيين بشكل خاص والسكان الهايتيين بشكل عام”.

وقالت السفارة في بيان الجمعة “هذه التعليقات الكريهة تهدف فقط الى زرع الكراهية والشقاق ضد المهاجرين”.

وعلّقت إدارة الرئيس جو بايدن عمليات إعادة المهاجرين بطريقة غير نظامية إلى هايتي عقب الزلزال الذي ضرب جنوب غرب البلاد في 14 أغسطس/ آب وأسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص.

لكن تجمع أكثر من 30 ألف مهاجر منتصف سبتمبر/ أيلول، معظمهم من هايتي تحت جسر عند الحدود بين المكسيك وتكساس، غيّر الوضع وعرّض إدارة بايدن لانتقادات شديدة من الجمهوريين.

وبموجب إجراء صحي لمواجهة كوفيد-19 بدأت الولايات المتحدة بترحيل أكثر من 7500 مهاجر هايتي في 70 رحلة جوية خلال أقل من 3 أسابيع، كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة.

وبعد تصريحات ترمب قالت السفارة هايتي إنه “يجب على الشعوب المتحضرة ألا تظل غير مبالية تجاه هذا الاحتقار الأخير من قبل الرئيس السابق ترمب لشعب هايتي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

تونس.. مظاهرات حاشدة ضد قرارات سعيّد “الاستثنائية” (فيديو)

الشرطة الإسرائيلية تقتحم منزل خطيب الأقصى والمستوطنون يقتحمون المسجد (فيديو)

خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري

مرشح محتمل للرئاسة الفرنسية: فرنسا صنعت الجزائر.. ومدونون: لولا الجزائر لكانت فرنسا بلد القحط

جاستن ترودو يقضي عيد الشكر الكندي مع أسرة لاجئة من أفغانستان

الأكثر قراءة

كشمير تُباد.. ناشطون يدعون لنصرة مسلمي الهند

وفاة “أبو القنبلة النووية الإسلامية” العالم الباكستاني عبد القدير خان

“لعبة الحبار”.. ظاهرة كورية جنوبية نقلتها نتفليكس إلى العالم

دبلوماسي أمريكي: هذا ما تريده الولايات المتحدة من طالبان وهذا ما سنقدمه بالمقابل (فيديو)