تركيا تطور طائرة مسيرة تطلق قذائف هاون على الهدف بدقة عالية (فيديو)

أعلنت تركيا عن تطوير طائرة مسيرة يمكنها إسقاط قذائف هاون على أهدافها بدقة متناهية.

ونشر رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير على حسابه على تويتر، الأربعاء، مقطعا للطائرة المسيرة وهي تسقط قذائف هاون على هدف على الأرض.

وقال دمير معلقا إن هذه المسيرة “ستتولى مهام مختلفة بوظائف جديدة”.

شاهد: #تركيا تطور "طائرة درون" تطلق قذائف هاون على الهدف بدقة عالية pic.twitter.com/zGP37RLcqr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 30, 2021

وأضاف أن بإمكان المسيرة الجديدة إسقاط قذائف هاون عيار81 ملم بدقة “بفضل خوارزمية التقدير المحسنة”.

Yeni fonksiyonlarla farklı görevler üstlenecek Mini İHA geliştirmelerimizin son örneği #BOYGA Mühimmat Bırakan İHA! BOYGA, 81 mm havan mühimmatını geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde hedef üzerine bırakıyor. ➡️ @STMDefence

➡️ @mkeresmi pic.twitter.com/BIwREnLJ92 — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 28, 2021

وشهدت صناعة الطائرات المسيرة في تركيا تطورا كبيرا في الأعوام الأخيرة.

وقبل أيام، أعلنت شركة (بايكار) التركية المتخصصة في صناعة الطائرات المسيّرة، بدء مرحلة الإنتاج التجاري للمسيّرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي، العام المقبل.

ووقعت تركيا في مايو/أيار الماضي اتفاقية لتصدير 24 طائرة مسلحة بدون طيار من طراز بيرقدار “تي بي 2” إلى بولندا، البلد العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوربي.

وباعت شركة التكنولوجيا الدفاعية التركية (بايكار) طائراتها المسيرة لأذربيجان وأوكرانيا وقطر وليبيا.

وتقول السلطات في تركيا إن البلاد أصبحت رابع أكبر دولة منتجة للطائرات المسيرة في العالم. وتقول أنقرة إنها تهدف إلى تصدير منتجات عسكرية تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.