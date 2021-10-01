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سياسة|تركيا

تركيا تطور طائرة مسيرة تطلق قذائف هاون على الهدف بدقة عالية (فيديو)

طائرة بيرقدار المسيرة التركية (الأناضول)
طائرة بيرقدار المسيرة التركية (الأناضول)
30/9/2021

أعلنت تركيا عن تطوير طائرة مسيرة يمكنها إسقاط قذائف هاون على أهدافها بدقة متناهية.

ونشر رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير على حسابه على تويتر، الأربعاء،  مقطعا للطائرة المسيرة وهي تسقط قذائف هاون على هدف على الأرض.

وقال دمير معلقا إن هذه المسيرة “ستتولى مهام مختلفة بوظائف جديدة”.

وأضاف أن بإمكان المسيرة الجديدة إسقاط قذائف هاون عيار81 ملم بدقة “بفضل خوارزمية التقدير المحسنة”.

وشهدت صناعة الطائرات المسيرة في تركيا تطورا كبيرا في الأعوام الأخيرة.

وقبل أيام، أعلنت شركة (بايكار) التركية المتخصصة في صناعة الطائرات المسيّرة، بدء مرحلة الإنتاج التجاري للمسيّرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي، العام المقبل.

ووقعت تركيا في مايو/أيار الماضي اتفاقية لتصدير 24 طائرة مسلحة بدون طيار من طراز بيرقدار “تي بي 2” إلى بولندا، البلد العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوربي.

وباعت شركة التكنولوجيا الدفاعية التركية (بايكار) طائراتها المسيرة لأذربيجان وأوكرانيا وقطر وليبيا.

وتقول السلطات في تركيا إن البلاد أصبحت رابع أكبر دولة منتجة للطائرات المسيرة في العالم. وتقول أنقرة إنها تهدف إلى تصدير منتجات عسكرية تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.

المصدر : الجزيرة مباشر

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