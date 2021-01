الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى السعودية

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، مساء السبت، استئناف تشغيل رحلاتها المباشرة إلى الرياض، اعتبارا من الإثنين، لأول مرة منذ يونيو/ حزيران 2017.

وجاء قرار الخطوط القطرية، مساء السبت، عبر حسابها في تويتر، بعد وقت قصير من قرار مماثل لنظيرتها السعودية.

وقالت الخطوط القطرية، إنها تعتزم استئناف رحلاتها إلى الرياض، الإثنين، وجدّة الخميس، والدمّام يوم 16 يناير/ كانون الثاني الجاري.

والخميس، أعلنت الخطوط القطرية استئناف رحلاتها عبر الأجواء السعودية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، استئناف تشغيل رحلاتها إلى الدوحة بواقع 4 رحلات أسبوعيا من الرياض، و3 من جدة، على أن تكون أولى رحلاتها من العاصمة إلى الدوحة، مساء الإثنين.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها بتويتر "سافر مع الخطوط السعودية من جدة والرياض إلى الدوحة ابتداءً من يوم الإثنين"، دون تفاصيل أكثر.

سافر مع #الخطوط_السعودية من #جدة و #الرياض إلى #الدوحة ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 11/1/2021

Fly with #SAUDIA from #Jeddah and #Riyadh to #Doha starting from Monday 11/1/2021

Book Now|احجز الآنhttps://t.co/IqHlTeBRXx pic.twitter.com/6Ps5N6QHps

— السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) January 9, 2021