أردوغان: الأحداث الأخيرة أظهرت ازدواجية المعايير ضدنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأحداث الأخيرة التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأوربية، أظهرت مجددا ازدواجية المعايير المتبعة ضد بلاده.

وقال أردوغان، خلال مشاركته عن بعد في مراسم افتتاح جسر بولاية ديار بكر جنوبي البلاد "الكثير من الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة وأوربا مؤخرا، أظهرت مجددا ازدواجية المعايير المُتبعة ضد تركيا".

وأضاف قائلا "نتابع بدهشة كيف تُطبق أشد التدابير عند أول تهديد يطال أولئك الذين يتهمون تركيا بعدم ممارسة الديمقراطية والحد من الحريات".

وأوضح أن الذين عارضوا جهود تركيا لوضع أسس قانونية لوسائل التواصل الاجتماعي، مارسوا أكثر النماذج البدائية للرقابة على تلك الوسائل.

وأردف قائلا "الذين لا يبدون أدنى تهاون لمواجهة الإرهاب، حاولوا عرقلة كفاحنا ضد التنظيمات الإرهابية".

وأضاف "ما حصل قبل عدة أشهر في فرنسا (الاحتجاجات المناهضة للحكومة) وما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية قبل عدة أيام (اقتحام الكونغرس من قبل أنصار الرئيس دونالد ترمب)، يدفع العالم الغربي لمحاسبة نفسه فيما يخص الديمقراطية والحريات".

اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب مبنى الكونغرس (رويترز)

وأشار أردوغان إلى وجود حاجة ماسة لقيم مشتركة جديدة تستند إلى مبدأ الحق والعدل وتحتضن الإنسانية جمعاء وترتقي فوق التفرقة العنصرية والدينية والعرقية.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تُعاد هيكلة البنية السياسية والاقتصادية للعالم ما بعد جائحة كورونا، وفقا لهذه القيم المشتركة.

وأكد أن تركيا تدافع عن هذه القيم فكريا وعمليا في المنطقة والعالم، وأنها تشدد في كافة المحافل الدولية على ضرورة تطبيق هذه القيم.

صدم العالم

كان أردوغان قد قال إن اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول)، الأربعاء، من قِبل أنصار ترمب، "عار على الديمقراطية"، مضيفًا أنه "صدم العالم أجمع". وأعرب عن أمله في انتقال سلس للسلطة بواشنطن.

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة أمس، في أحد مساجد إسطنبول "ما جرى في الولايات المتحدة -التي يقال عنها مهد الديمقراطية- صدم العالم بأسره".

وشدد الرئيس التركي على أن اقتحام الكونغرس يمثل حدثا غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، أصاب العالم أجمع بالدهشة، وتمنى الصبر لأسر ضحايا الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة، داعيًا بالشفاء للمصابين.