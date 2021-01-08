البث الحي
سياسة|أمريكا

مذيع أمريكي: لو كان مقتحمو الكونغرس مسلمين لأطلق عليهم النار (فيديو)

شرطي يحاور عددا من مقتحمي مبنى الكونغرس (رويترز)
شرطي يحاور عددا من مقتحمي مبنى الكونغرس (رويترز)
8/1/2021

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا للمذيع الأمريكي جو سكاربورو يقول فيه إن القناصة كانوا سيطلقون الرصاص على مقتحمي مبنى الكونغرس لو كانوا من المسلمين أو السود.

وانتقد المذيع في قناة (إم إس إن بي سي) الشرطة المسؤولة عن مبنى الكونغرس وشرطة العاصمة واشنطن والحرس الوطني، قائلا إنها كانت متساهلة مع المقتحمين وكانت تفتح لهم الأبواب.

وعندما سألته زميلته عما إذا كان السبب وراء ذلك يعود إلى أن أغلب المقتحمين كانوا من أصحاب البشرة البيضاء، قال سكاربورو إن الشرطة كانت ستطلق النار إذا كان المقتحمون من أصحاب البشرة السوداء أو المسلمين، وسيطلق القناصة عليهم الرصاص من أسطح المباني المجاورة.

ويرى سكان ونشطاء وسياسيون، بينهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن التفرقة العنصرية الصارخة كانت واضحة للعيان في التعامل مع المقتحمين.

واقتحمت أعداد ضخمة، أغلبهم من البيض المؤيدين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، مبنى الكونغرس (الكابيتول) بسهولة يوم الأربعاء ثم غادروا دون عواقب تذكر.

واجتاح مثيرو الشغب الحواجز الأمنية وهشموا النوافذ وسرقوا تذكارات تاريخية ودخلوا لمكاتب الكونغرس وقاعاته والتقط بعضهم صورا مع أفراد الشرطة وحمل آخرون ما اعتبروه "جوائز" لما فعلوه لدى خروجهم.

ويتناقض الافتقار إلى الإجراءات الأمنية المناسبة والعدد المحدود لأفراد الشرطة الموجودين في المكان، رغم دعوات منذ أسابيع لاحتجاج مناصر لترمب اندلعت بعده أعمال الشغب، بشكل كبير مع ما حدث خلال احتجاجات سلمية نظمتها حركة (بلاك لايفز ماتر) أو "حياة السود مهمة" في واشنطن قبل ستة أشهر.

وقال بايدن في خطاب أدلى به الخميس "لا يمكن لأحد أن يقول لي إن المعاملة لن تختلف اختلافا تاما وبالغا إن كان من احتجوا أمس هم مجموعة من (بلاك لايفز ماتر) بدلا من حشد الخارجين عن القانون الذين اقتحموا الكابيتول".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

مسؤول قطري يرد على أنور قرقاش: لن نلتفت إلى محاولات تعكير المصالحة الخليجية

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قمة العُلا (غيتي)

نصر الله: الزر النووي الأمريكي بيد مجنون اسمه ترمب

الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله (موافع التواصل)

رغم اعتراض المسلمين.. سريلانكا تتمسك بحرق جثامين مرضى كورونا

فحص درجة الحرارة لمسلم سريلانكي قبيل أداء إحدى الصلوات (رويترز)

بيلوسي تتواصل مع الجيش الأمريكي بشأن إمكانية استخدام ترمب للأسلحة النووية

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي (غيتي)
الأكثر قراءة

بعد نجاح أرطغرل.. تركيا تعتزم إنتاج مسلسل تاريخي جديد بعنوان "تورك لالا"

أبطال المسلسل التركي أرطغرل (الجزيرة مباشر)

أول تعليق من أردوغان على "المصالحة الخليجية"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

إسرائيل تكشف للمرة الأولى عدد قتلى مواطنيها بصواريخ صدام حسين قبل 30 عاما

صورة لآثار قصف صواريخ اسكود العراقية على تل أبيب في عام 1991 (غيتي - أرشيفية)

جيف بيزوس لم يعد أغنى شخص في العالم.. من تجاوزه؟

جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون (غيتي)