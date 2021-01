لانتقاده ترمب .. عزل مستشار بالخارجية الأمريكية

قال مسؤول أمريكي، إن البيت الأبيض أقال مستشارا بوزارة الخارجية بعدما عبر في تغريدة على توتير عن غضبه إزاء اقتحام أنصارالرئيس دونالد ترمب مبنى الكونجرس، وقال إن ترمب "ينبغي أن يرحل".

وجابرييل نورونا مستشار خاص لمجموعة العمل المعنية بإيران، التي تدير سياسة وزارة الخارجية تجاه طهران، وتخضع مباشرة لوزير الخارجية مايك بومبيو.

President Trump fomented an insurrectionist mob that attacked the Capitol today. He continues to take every opportunity to obstruct the peaceful transfer of power. These actions threaten our democracy and our Republic. Trump is entirely unfit to remain in office, and needs to go.

