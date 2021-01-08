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سياسة

لانتقاده ترمب .. عزل مستشار بالخارجية الأمريكية

انفجار ناجم عن ذخيرة للشرطة أثناء تجمع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام الكونغرس (رويترز)
انفجار ناجم عن ذخيرة للشرطة أثناء تجمع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام الكونغرس (رويترز)
8/1/2021

قال مسؤول أمريكي، إن البيت الأبيض أقال مستشارا بوزارة الخارجية بعدما عبر في تغريدة على توتير عن غضبه إزاء اقتحام أنصارالرئيس دونالد ترمب مبنى الكونجرس، وقال إن ترمب "ينبغي أن يرحل".

وجابرييل نورونا مستشار خاص لمجموعة العمل المعنية بإيران، التي تدير سياسة وزارة الخارجية تجاه طهران، وتخضع مباشرة لوزير الخارجية مايك بومبيو.

واتهم نورونا الرئيس الأمريكي في تغريدة الأربعاء، بتحريض الحشد الغاضب، وقال:" إنه لم يعد مؤهلا للمنصب"، في انتقاد علني للرئيس من جانب مسؤول بالإدارة.

وقال نورونا على تويتر "حرض الرئيس ترمب غوغاء متمردين هاجموا مبنى الكونغرس اليوم، لا يزال ينتهز كل فرصة لتعطيل الانتقال السلمي للسلطة. تلك الأفعال تهدد ديمقراطيتنا وجمهوريتنا. ترمب غير مؤهل على الإطلاق للبقاء في المنصب، وينبغي أن يرحل".

وقال المسؤول إن البيت الأبيض أخطر نورونا، أمس الخميس، بإقالته.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفتا بيزينيس انسايدر ونيويورك تايمز أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يعارض استخدام التعديل 25 بالدستور لعزل الرئيس دونالد ترمب.

كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز أمس الخميس بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يعارض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لإجبار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب على التنحي عن منصبه، رغم مطالبات الديموقراطيين وبعض الجمهوريين.

وفي حين لم يتحدث بنس علنا عن إمكان اللجوء إلى هذا التعديل الذي لم يسبق استخدامه في تاريخ الولايات المتحدة، فقد نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من بنس قوله إن نائب الرئيس يعارض هذه الخطوة الراديكالية.

وقالت الصحيفة إن موقف بنس هذا مدعوم من العديد من الوزراء الذين سيكون تأييدهم ضروريا لتنفيذ التعديل الخامس والعشرين.

وإن هؤلاء المسؤولين "يرون أن إجراء كهذا من شأنه أن يزيد من الفوضى الحاليّة في واشنطن" بدلاً من حلحلتها.

ودعا أعضاء ديمقراطيون بارزون، منهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى الشروع في إجراءات لمساءلة ترمب، وتفعيل التعديل 25 بالدستور بغرض عزله، بعدما اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس الأربعاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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