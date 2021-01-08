معاقبة مسؤولين بتهمة الإهمال.. الصين تعزل مدينتين وتمنع الملايين من مغادرتهما بسبب كورونا

عزلت السلطات الصينية مدينتين إلى الجنوب من العاصمة بيجين، وقطعت الطرق البرية المؤدية إليهما مانعة ملايين المواطنين من مغادرتهما، في وقت تسعى لوقف أكبر تفش لجائحة كوفيد-19 في ستة أشهر.

وتقول السلطات إنّها تمكنت حتى الآن من السيطرة على الوباء على نطاق واسع، منذ رصده للمرة الأولى في ووهان نهاية 2019. ونجحت في القضاء بسرعة على بؤر محدودة عن طريق إجراء فحوص جماعية وفرض تدابير إغلاق محلية وقيود على التنقل.

لكن سلطات إقليم هيبي سجلت 127 إصابة جديدة بكوفيد-19، إضافة إلى 183 إصابة لم تظهر على أصحابها أعراض، في الأسبوع الماضي.

وتم تسجيل الغالبية العظمى من الإصابات في مدينة شيجياتشوانغ، التي يسكنها عدة ملايين نسمة في الإقليم، الذي يصل إجمالي عدد سكان المناطق المحيطة به إلى 11 مليون نسمة. كما تم تسجيل تسع حالات مؤكدة في مدينة شينغتاي البالغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة.

أعلنت السلطات الصينية عزل المدينتين (رويترز)

وأعلنت سلطات هيبي، الجمعة، منع جميع السيارات والمواطنين من مغادرة المدينتين إلا في حال الضرورة القصوى. كما تم تعليق خدمة نقل الركاب لمسافات بعيدة في المدينتين، وأغلقت الطرق السريعة.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي المواطنين وهم يخضعون لفحوص الكشف عن الفيروس من جانب موظفي صحة بلباس واق، في مراكز محلية في شيجياتشوانغ مع طوابير انتظار طويلة أمام المراكز.

وانتشر عناصر فرق مكافحة الفيروس على الطرق السريعة المؤدية إلى المدينة، والتي أقيمت عليها حواجز كما أظهرت الصور التي نشرت الخميس.

وتعهد المسؤولون بتطبيق "مراقبة صارمة لحركة تنقل الناس والسيارات" مع وضع جميع المناطق السكنية تحت "إدارة مغلقة"، وهي عبارة يقصد بها الإغلاق.

كما تم منع أهالي هيبي من دخول بيجين أو مغادرة الإقليم إلا في حال الضرورة القصوى.

وقال رئيس مركز مكافحة الأوبئة في المنطقة لي كي في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن "حالات التفشي مستوردة من الخارج، لكن خبراء الدولة والإقليم والبلدية يجرون تحقيقا معمقا لمعرفة المنشأ".

وأعلن المسؤولون في إقليم هيبي، الجمعة، تسجيل 33 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، تضاف إلى 51 إصابة الخميس، ما يرفع الحصيلة اليومية على مستوى البلاد إلى أعلى عدد في خمسة أشهر.

أعلنت سلطات إقليم هيبي تسجيل 127 إصابة جديدة بكوفيد-19 (رويترز)

وأعلنت السلطات، الجمعة، فحص قرابة 6.7 مليون شخص في المدينتين حتى الآن.

وانتشرت صور لموظفين يقومون بتطعيم مواطنين بلقاح "سينوفارم" الصيني الذي حصل على موافقة حديثا، والذي تبلغ نسبة فعاليته 79 في المئة.

وفرضت إجراءات تأديبية على ثلاثة مسؤولين من منطقة "غاوتشنغ" أكثر المناطق المتضررة في المدينة، ومركز تفشي البؤرة الأخيرة، بسبب إهمال على ما يبدو في مكافحة الفيروس، وذلك في مؤشر على الضغط الذي تتعرض له السلطات المحلية للقضاء على الفيروس أينما ظهر.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن كانغ سن من سلطة الزراعة والشؤون الريفية أنه تم منع "الاحتفالات الجماعية والتجمعات والمعارض".

وأضاف أنه "حتى الجنازات يجب أن تكون مقتضبة"، مؤكدا على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة لجميع الفعاليات العامة.

ويتصاعد القلق إزاء خطط سفر مئات ملايين الأشخاص بمناسبة السنة القمرية.

وبدأ المسؤولون في الإشارة إلى عطلة غير صاخبة، تستمر من 11 إلى 17 فبراير/ شباط، من دون إقامة مآدب وحفلات واحتفالات عامة.