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سياسة

فايزر تعلن عن فعالية لقاحها ضد سلالات كورونا المتحورة

اللقاح الذي طورته شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية ضد كورونا (رويترز)
اللقاح الذي طورته شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية ضد كورونا (رويترز)
8/1/2021

أظهرت دراسة حديثة لشركة "فايزر" الأمريكية ،  أن اللقاح الذي طورته الشركة بالتعاون مع  "بيونتيك" الألمانية فعال ضد السلالتين المتحورتين  من فيروس كورونا

ووفقا لنتائج أولية للبحث الذي أجرته شركة "فايزر" وكلية الطب بجامعة تكساس الأمريكية، فإنه من المرجح أن يكون للقاح فعالية بنسبة 95% ضد هذه المتغيرات.

وأجرى الباحثون فحوصات مخبرية على عينات  من 20 مريضا تلقوا لقاح فايزر/ بيونتيك، ووجدوا أن العينات تحتوي على مستويات معادلة للأجسام المضادة التي تعمل ضد هذه السلالات.

وتؤكد النتائج إفتراض علماء المناعة، أنه على الرغم من أن الفيروس يتحور شكله عن طريق الطفرات، فإن اللقاحات الحالية من المفترض أن تظل فعالة ضدها.

ونشرت النتائج ،أمس الخميس، دون نشرها بعد في مجلة علمية ولم تتم مراجعتها من قبل خبراء مستقلين.

وتخضع الفيروسات باستمرار لتغييرات عشوائية في مادتها الجينية. وتمنح بعض هذه الطفرات مزايا العامل الممرض – على سبيل المثال، من خلال تسهيل الانتقال.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، تم اكتشاف نوع متحور من فيروس كورونا المسمى B7.1.1 في بريطانيا، وتم العثور على نوع مماثل 501Y.V2  في جنوب أفريقيا.

يقول الخبراء إن كلا النوعين أكثر عدوى من السلالات التي كانت منتشرة حتى الآن ولكنها ليست أكثر فتكا بطبيعتها.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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