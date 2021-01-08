بعد كارثة نفاد الأكسجين.. مبادرات شعبية في مصر لإنقاذ مرضى كورونا

مع تزايد الاتهامات الموجة إلى الحكومة المصرية بعدم توفير اسطوانات الأكسجين للمستشفيات الحكومة بعد تكرار وفاة عدد من مصابي فيروس كورونا بسبب نفاد اسطوانات الأكسجين.

أُطلق العديدُ من المبادرات الشعبية للعمل على توفير الأسطوانات وتوزعيها بشكل جغرافي يساهم بسد العجز في المستشفيات.

"توفير اسطوانات الأكسجين مجانا" كان العنوان الأبرز لهذه المبادرات، ففي قرية ميت الكرماء بمحافظة الدقهلية، ومن أجل توفير اسطوانات أكسجين لمصابي كورونا، قام الأهالي بتجميع 345 ألف جنيه (22 ألف دولار) من التبرعات خلال 3 ساعات فقط.

وفي مركز ومدينة كفر الشيخ، وزع الشباب منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصحوباً بأرقام هواتفهم، وذلك لتوفير اسطوانات الأكسجين مجاناً للمرضى مما لاقي تفاعلا واسعا من أهل المدينة.

كما دشن عدد من أهالي مدينة إسنا بالأقصر جنوب العاصمة المصرية، مبادرة "بنك الأكسجين" لتوحيد الجهود لتوفير الأسطوانات لمرضى العزل المنزلي، حيث قدم متطوعو المبادرة ١٢ أسطوانة أكسجين مع تواصل الجهود لزيادة العدد.

جاري توفير انابيب اكسجين بالمجان لاهلنا في المنصوره من بكره ولنهاية الازمه واهل الخير اللي حابب يشارك جه وقتنا وبكره هنزل رقم اخويا الصغير هناك للتواصل والترتيب 🙏 — Ramy Gamal (@RamyGamal) January 6, 2021

وأعلنت مؤسسة 25 يناير/ كانون الثاني توفير المئات من اسطوانات الأكسجين مجانا، سواء للمرضي في البيوت أو في المستشفيات الحكومية.

بينما بادر مشاهير أيضا بالتفاعل مع تلك الدعوات حيث شرعوا في مبادرات مماثلة. فتحت عنوان "بالمجان حتى انتهاء الأزمة".. أعلن المطرب المصري رامي جمال عن استعداده لتوفير اسطوانات أكسجين لمصابي كورونا بمحافظة المنصورة، مطالبًا من يرغب في التبرع بالمشاركة في مبادرته وذلك قبل ساعات من وفاة شقيقة زوجته بالإصابة بفيروس كورونا.

كما تبرع نجم المنتخب المصري لاعب نادي ليفربول محمد صلاح، بخزان أكسجين طبي لتخفيف معاناة مرضى كورونا في قرية نجريج بمحافظة الغربية.

بعيداً عن مبارة #ليفربول 🤚#محمد_صلاح يتبرع بخزان أكسجين طبي لمرضى كورونا ، تزامنا مع تصاعد غضب الشعب بعد الأنباء عن وفاة 6 مرضى بالفيروس، بسبب نقص الأكسجين الطبي بـ #مستشفى_الحسنية . pic.twitter.com/boHG496nbN — Mohamed Ragab (@Bola2120) January 4, 2021

وتداول نشطاء عدداً من الفيديوهات الصادمة خلال الأيام الماضية تكشف عن معاناة المرضي من نقص الأكسجين، وكذلك مقاطع مصورة لمرضي يستغيثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير الأكسجين

جاء ذلك بعد أيام من نشر فيديو صادم يظهر وفاة "جميع المرضى" داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى العزل بمدينة الحسينية في محافظة الشرقية شمال العاصمة المصرية.

ويتحدث مصور الفيديو، من داخل غرفة العناية المركزة، وهو يكرر عبارة "كل اللي في العناية ماتوا"، بينما تظهر اللقطات مرضى راقدين على الأسرّة دون التأكد هل فارقوا الحياة أم لا؟

وفي الفيديو أيضا يحاول البعض إنقاذ مريض آخر، بينما تجلس ممرضة على الأرض من الصدمة في لقطة انتشرت كالبرق على منصات التواصل.