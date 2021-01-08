البث الحي
سياسة

بعد كارثة نفاد الأكسجين.. مبادرات شعبية في مصر لإنقاذ مرضى كورونا

حملات شعبية لتوفير اسطوانات الأكسجين لمرضي كورونا في مصر (مواقع التواصل)
حملات شعبية لتوفير اسطوانات الأكسجين لمرضي كورونا في مصر (مواقع التواصل)
8/1/2021

مع تزايد الاتهامات الموجة إلى الحكومة المصرية بعدم توفير اسطوانات الأكسجين للمستشفيات الحكومة بعد تكرار وفاة عدد من مصابي فيروس كورونا بسبب نفاد اسطوانات الأكسجين.

أُطلق العديدُ من المبادرات الشعبية للعمل على توفير الأسطوانات وتوزعيها بشكل جغرافي يساهم بسد العجز في المستشفيات.

"توفير اسطوانات الأكسجين مجانا" كان العنوان الأبرز لهذه المبادرات، ففي قرية ميت الكرماء بمحافظة الدقهلية، ومن أجل توفير اسطوانات أكسجين لمصابي كورونا، قام الأهالي بتجميع 345 ألف جنيه (22 ألف دولار) من التبرعات خلال 3 ساعات فقط.

 

وفي مركز ومدينة كفر الشيخ، وزع الشباب منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصحوباً بأرقام هواتفهم، وذلك لتوفير اسطوانات الأكسجين مجاناً للمرضى مما لاقي تفاعلا واسعا من أهل المدينة.

كما دشن عدد من أهالي مدينة إسنا بالأقصر جنوب العاصمة المصرية، مبادرة "بنك الأكسجين" لتوحيد الجهود لتوفير الأسطوانات لمرضى العزل المنزلي، حيث قدم متطوعو المبادرة ١٢ أسطوانة أكسجين مع تواصل الجهود لزيادة العدد.

وأعلنت مؤسسة 25 يناير/ كانون الثاني توفير المئات من اسطوانات الأكسجين مجانا، سواء للمرضي في البيوت أو في المستشفيات الحكومية.

بينما بادر مشاهير أيضا بالتفاعل مع تلك الدعوات حيث شرعوا في مبادرات مماثلة. فتحت عنوان "بالمجان حتى انتهاء الأزمة".. أعلن المطرب المصري رامي جمال عن استعداده لتوفير اسطوانات أكسجين لمصابي كورونا بمحافظة المنصورة، مطالبًا من يرغب في التبرع بالمشاركة في مبادرته وذلك قبل ساعات من وفاة شقيقة زوجته  بالإصابة بفيروس كورونا.

 

كما تبرع نجم المنتخب المصري لاعب نادي ليفربول محمد صلاح، بخزان أكسجين طبي لتخفيف معاناة مرضى كورونا في قرية نجريج بمحافظة الغربية.

وتداول نشطاء عدداً من الفيديوهات الصادمة خلال الأيام الماضية تكشف عن معاناة المرضي من نقص الأكسجين، وكذلك مقاطع مصورة لمرضي يستغيثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير الأكسجين

جاء ذلك بعد أيام من نشر فيديو صادم يظهر وفاة "جميع المرضى" داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى العزل بمدينة الحسينية في محافظة الشرقية شمال العاصمة المصرية.

ويتحدث مصور الفيديو، من داخل غرفة العناية المركزة، وهو يكرر عبارة "كل اللي في العناية ماتوا"، بينما تظهر اللقطات مرضى راقدين على الأسرّة دون التأكد هل فارقوا الحياة أم لا؟

وفي الفيديو أيضا يحاول البعض إنقاذ مريض آخر، بينما تجلس ممرضة على الأرض من الصدمة في لقطة انتشرت كالبرق على منصات التواصل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل التواصل

حول هذه القصة

"مستشفى الحسينية" و"العناية المركزة" يتصدران في مصر بعد مشهد موتى كورونا والممرضة المصدومة (فيديو)

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر فيديو صادم يظهر وفاة “جميع المرضى” داخل غرفة العناية المركزة داخل مستشفى العزل بمدينة الحسينية في محافظة الشرقية شمالي مصر.

3/1/2021
المزيد من سياسة

الكويت ترفض "إساءة" صحيفة إماراتية لرموزها (فيديو)

العاصمة الكويتية - الكويت (غيتي)

أردوغان يعلق على اقتحام الكونغرس ويقارن بين التعامل مع الاحتجاجات في تركيا وأمريكا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (مواقع التواصل الاجتماعي)

فايزر تعلن عن فعالية لقاحها ضد سلالات كورونا المتحورة

اللقاح الذي طورته شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية ضد كورونا (رويترز)

أول تعليق من أردوغان على "المصالحة الخليجية"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

بعد نجاح أرطغرل .. تركيا تعتزم إنتاج مسلسل تاريخي جديد وتطلق عليه "تورك لالا"

أبطال المسلسل التركي أرطغرل (الجزيرة مباشر)

إسرائيل تكشف للمرة الأولى عدد قتلى مواطنيها بصواريخ صدام حسين قبل 30 عاما

صورة لآثار قصف صواريخ اسكود العراقية على تل أبيب في عام 1991 (غيتي - أرشيفية)

"صلوا عليّ صلاة غائب".. مشهد صادم لشاب مصري يحتضر داخل مستشفى العزل (فيديو)

شاب مصري مصاب بفيروس كورونا يطالب بأداء صلاة الغائب عليه (مواقع التواصل)

في إعلان صادم ..إف بي آي يرصد 50 ألف دولار لمن يرشد عن متهم بأحداث الكونغرس

صورة الشخص المشتبه بزرعه قنبلة تزامنا مع اقتحام الكونغرس الأربعاء الماضي (مواقع التواصل)