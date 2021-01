رغم اعتراض المسلمين.. سريلانكا تتمسك بحرق جثامين مرضى كورونا

انتقدت منظمات دولية وخبراء قرار سريلانكا بحرق جثث المسلمين الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في سريلانكا، قائلين إنه يتنافى مع الحقوق المدنية والسياسية.

وقالت منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمركز الأوربي لمكافحة الأمراض والمجلس العلمي لوزارة الصحة التركية إنه لا ضرر من الناحية الصحية والعلمية من دفن جثث الموتى المصابين بكورونا.

لكن وزارة الصحة السريلانكية قالت إن البلاد ستستمر في حرق جميع جثامين وفيات فيروس كورونا.

وذكرت أن "قرار حرق جثث المصابين بكورونا جاء تماشيا مع تقرير جمعية الأطباء السريلانكيين الصادر الأسبوع الماضي"، الذي "ذكر أن حرق الجثث هو الطريقة الأكثر أمانا للتخلص من جثث وفيات كورونا".

وقالت الوزارة إن "الحكومة لم ترغب في الانحراف عن التقرير لأي أسس عرقية أو دينية"، في إشارة إلى السبب وراء عدم اعتماد دفن جثث وفيات كورونا، وهو أمر اقترحه أيضا التقرير.

Another member of technical committee, Methika Vithanage, a geologist & no experience on pandemic has erroneously cited Danish mink burial case as reason for opposition to burials. Her claims were debunked by world-renowned virologist Prof. Malik Peiris. https://t.co/NB38LlKTUS

ورد وزير التنمية السريلانكي السابق علي زاهر مولانا على وزير الصحة قائلا إن "القرارات الحكومية ليست مبنية على العلم، ولكن على السياسة والتفرقة العنصرية، وتبرز تحيزهم العلني وتعصبهم".

وأضاف مولانا في تغريدة عبر تويتر أن تقرير جمعية الأطباء السريلانكيين أعلن صراحة أن جثث موتى كورونا يمكن دفنها، داعيا وانيراشوشي إلى عرض التقرير على البرلمان للمراجعة العامة.

It is now clearly evident that the Health Minister has misled Parliament by saying no committee was formed.

This Government’s decisions are not based on science, but on politics and racism and their overt prejudice and bigotry is now on full display!#StopForcedCremations

— Ali Zahir Moulana (@alizmoulana) January 7, 2021