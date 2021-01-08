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سياسة

بعد أسبوع من تفجير مطار عدن .. انفجار جديد يهز المدينة

8/1/2021

هز انفجار عنيف، مساء الخميس، بوابة معسكر المشاريع التابع لقوات الحزام الأمني، بمحافظة عدن جنوبي اليمن، وفق شهود عيان.

وقال الشهود،  إن عبوة ناسفة زرعت في حاوية قمامة مقابلة لمعسكر الحزام الأمني بالمديرية، اوأحدثت انفجارا مدويا.

وأضافوا إن الانفجار تسبب في أضرار بالغة بسور ثانوية النعمان الكائنة في شارع السوق المركزي للخضار بالمنصورة، وهو يقع بين سجن المنصورة ومسجد المنطقة، مما ت تسبب في أضرار مادية.

وتعرضت المنازل المحيطة بموقع الانفجار لأضرار جسيمة بحسب شهود عيان بجانب عدد من السيارات المدنية.

وتابع الشهود، أنه عقب الانفجار انتشرت دوريات تابعة لأمن عدن، وسط حالة من الهلع والخوف بين المواطنين لوقوعه في شارع رئيسي مكتظ بالسكان.

وبحسب رويترز فلم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين، بينما أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان يتصاعد على ما يبدو من منطقة الانفجار.

ويعد هذا الانفجار، الثاني الذي يهز عدن، بعد أسبوع من الهجوم الذي استهدف مطار المدينة وأودى بحياة 27 شخصا.

واتهمت الحكومة اليمنية الجديدة، جماعة الحوثي بالوقوف وراءها، وهو ما نفته الجماعة، متهمة بدورها التحالف العربي بالمسؤولية عنها.

ويشهد اليمن، منذ 6 سنوات، حربا بين القوات الحكومية، مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين الحوثيين، المدعومين من إيران من جهة أخرى، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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