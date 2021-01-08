الكويت ترفض "إساءة" صحيفة إماراتية لرموزها (فيديو)

أعربت الكويت عن رفضها واستيائها الشديدين لعبارات وردت في إحدى الصحف الإماراتية، اعتبرتها "مسيئة" للدولة ورموزها.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، الجمعة، إنها أعربت عن استيائها "ورفضها الشديدين للعبارات التي وردت في مقال نشر بصحيفة العرب الإماراتية".

واعتبر البيان أن ما ورد في الصحيفة "إساءة لدولة الكويت ورموزها".

وأوضحت الوزارة أنها قدمت مذكرة رسمية لنظيرتها الإماراتية تعبر عن موقف الكويت في هذا الشأن.

وأضاف البيان أن "المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أعربوا عن رفضهم القاطع لأي إساءة لرموز الكويت الذين يحظون بأعلى درجات التقدير والاحترام".

وقال إن الإمارات تقدمت بمذكرة رسمية للكويت أكدت على "الحرص على العلاقات الأخوية مع الكويت واحترام وتقدير رموزها".

ونشرت صحيفة العرب الإماراتية، التي تصدر من لندن، أخيرا تقريرا بشأن ما زعمت أنه "أزمة داخلية" في الكويت، مشيرة إلى نجاح الوساطة الكويتية بين قطر والسعودية.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح الإثنين الماضي أن السعودية وقطر اتفقتا على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، فضلا عن معالجة كافة المواضيع ذات الصلة، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الخليجية.

وبعدها بيوم، عقدت القمة الخليجية 41 في مدينة العلا، شمال غربي السعودية، بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.