"إف بي آي" يطلق موقعا إلكترونيا لجمع معلومات عن مقتحمي مقر الكونغرس الأمريكي

أطلق مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" موقعا إلكترونيا لجمع معلومات، وصور فوتوغرافية أو لقطات مصورة لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذين اقتحموا مبنى الكونغرس في واشنطن.

وقال المكتب على الموقع إن "مكتب التحقيقات الاتحادي يقبل معلومات ومواد إعلامية رقمية تصور أعمال الشغب والعنف بمبنى الكونغرس الأمريكي والمنطقة المحيطة به".

ويمكن للمحققين أيضا استخدام كم هائل من الأدلة المباشرة، حيث قام مثيرو الشغب أنفسهم بنشر مقاطع مصورة وصور فوتوغرافية للهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن التعرف بوضوح على الكثير من وجوههم، حيث لم يرتدوا على نطاق كبير أقنعة وجه، على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا التي تضرب البلاد.

وتظهر اللقطات المصورة حشدا يسير عبر قاعات المبنى الشهير ويقتحم مجلسي النواب والشيوخ ومكاتب الأعضاء.