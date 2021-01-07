نائب جمهوري: ما يحدث في أمريكا هو "محاولة انقلاب"

قال النائب الجمهوري، آدم كينزينغر، إن ما يحدث في الولايات المتحدة هو محاولة انقلاب، وذلك إثر اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب لمبنى الكونغرس الأمريكي خلال جلسة تصويت للتصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

This is a coup attempt. — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 6, 2021

وكتب كينزينغر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "هذه هي محاولة انقلاب".

وأضاف معلقا على تغريدة لترمب "أنت لا تحمي البلاد. أين الحرس الوطني للعاصمة؟ أنت انتهيت وإرثك سيكون كارثة".

You are not protecting the country. Where is the DC guard? You are done and your legacy will be a disaster. https://t.co/7jWYWE7TVj — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 6, 2021

ونقل مراسل لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن السناتور الجمهوري رومني قوله إن "ترمب هو السبب في هذا التمرد".

.@MittRomney summoned me as lawmakers and press arrived at a secure location “This is what the president has caused today, this insurrection,” he said w fury in his voice. — Jonathan Martin (@jmartNYT) January 6, 2021

من جانبه، قال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الذين يعترضون على فوز جو بايدن في الانتخابات يدعمون "محاولة انقلاب".

وقال "للأسف يظن بعض عناصر الحزب الجمهوري أن استمراريتهم السياسية رهن بمشاركتهم في محاولة انقلاب".

أنصار ترامب يقتحمون مقر #الكونغرس الأمريكي وعمدة المدينة يُعلن فرض حظر تجوال في #واشنطن https://t.co/59kGmqNQ5L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 6, 2021

وخلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونغرس للمصادقة على فوز بايدن اعترض الأربعاء أعضاء موالون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، على نتائج الانتخابات مكررين الادعاءات بحصول عمليات تزوير.

واقتحم أنصار ترمب مبنى الكونغرس خلال الجلسة المشتركة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين للتصديق على فوز بايدن.