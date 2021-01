نائب جمهوري: ما يحدث في أمريكا هو "محاولة انقلاب"

قال النائب الجمهوري، آدم كينزينغر، إن ما يحدث في الولايات المتحدة هو محاولة انقلاب، وذلك إثر اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب لمبنى الكونغرس الأمريكي خلال جلسة تصويت للتصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وكتب كينزينغر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "هذه هي محاولة انقلاب".

وأضاف معلقا على تغريدة لترمب "أنت لا تحمي البلاد. أين الحرس الوطني للعاصمة؟ أنت انتهيت وإرثك سيكون كارثة".

You are not protecting the country. Where is the DC guard? You are done and your legacy will be a disaster. https://t.co/7jWYWE7TVj

— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 6, 2021