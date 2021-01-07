مريض يستغيث من نقص الأكسجين داخل مستشفى في مصر (فيديو)

وجه مريض في مستشفى للصدر بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، شمالي مصر، استغاثة إلى وزيرة الصحة لمواجهة نقص الأكسجين الطبي.

وناشد المريض المسؤولين توفير الأكسجين لحالات مرضى الصدر مرددا أن هناك نقصا في توفره، وأن هناك احتمالية لوفاة مرضى.

استغاثة مريض من نقص الأكسجين داخل مستشفى الصدر في #دمنهور: الأكسجين ناقص علينا.. الناس بتموت.. الأكسجين خلص#مصر pic.twitter.com/iLT75S2UXy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 7, 2021

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية حالة من الانتقادات الشديدة لوزارة الصحة، عقب وفاة عدد من المرضي بمستشفى الحسينية في محافظة الشرقية عقب نفاد أسطوانات الأكسجين بالمستشفى.

«إلحقينا ياسيادة الوزيرة».. بث مباشر من مستشفى دمنهور يشكو نقص الأكسجينhttps://t.co/cvj1FI1hQU pic.twitter.com/NxTPYowyup — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) January 7, 2021

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات لتسجل 1007 حالة جديدة ليصل بذلك عدد الإصابات إلى 145590، وتجاوزت عدد الوفيات 7975، بعد وفاة 57 حالة جديدة.

بينما أشارت وزيرة الصحة هالة زايد، الإثنين، أن "الإصابات المسجلة لفيروس كورونا هي عُشْر الأعداد الحقيقية بجميع أنحاء العالم وليس في مصر فقط".