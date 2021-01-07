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سياسة|مصر

مريض يستغيث من نقص الأكسجين داخل مستشفى في مصر (فيديو)

7/1/2021

وجه مريض في مستشفى للصدر بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، شمالي مصر، استغاثة إلى وزيرة الصحة لمواجهة نقص الأكسجين الطبي.

وناشد المريض المسؤولين توفير الأكسجين لحالات مرضى الصدر مرددا أن هناك نقصا في توفره، وأن هناك احتمالية لوفاة مرضى.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية حالة من الانتقادات الشديدة لوزارة الصحة، عقب وفاة عدد من المرضي بمستشفى الحسينية في محافظة الشرقية عقب نفاد أسطوانات الأكسجين بالمستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات لتسجل 1007 حالة جديدة ليصل بذلك عدد الإصابات إلى 145590، وتجاوزت عدد الوفيات 7975، بعد وفاة 57 حالة جديدة.

بينما أشارت وزيرة الصحة هالة زايد، الإثنين، أن "الإصابات المسجلة لفيروس كورونا هي عُشْر الأعداد الحقيقية بجميع أنحاء العالم وليس في مصر فقط".

المصدر : الجزيرة مباشر

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