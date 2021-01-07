صور صادمة: إصابة امرأة بطلق ناري خلال اقتحام الكونغرس الأمريكي

أظهرت صور صادمة إصابة امرأة بطلق ناري في الصدر خلال اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب لمبنى الكونغرس الأمريكي.

وتظهر اللقطات عناصر الأمن وهم يحاولون إنقاذ المرأة ووقف نزيف الدماء المتدفق من صدرها.

عنصر أمن يحاول وقف نزيف من صدر امرأة أصيبت بطلق ناري خلال اقتحام أنصار ترمب للكونغرس الأمريكي (غيتي)

(غيتي)

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن المرأة في حالة خطرة بعد إصابتها برصاصة في الصدر.

بينما قال زعيم الجمهوريين بمجلس النواب يقول إنه سمع خلال وجوده مع شرطة الكونغرس عبر جهاز لاسلكي إطلاق نار قبل 10 إلى 15 دقيقة.

واقتحم أنصار ترمب مبنى الكونغرس خلال جلسة مشتركة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.